51 में 21 साल की हसीनाओं को फेल कर गईं उर्मिला, 'रंगीला गर्ल' के ठुमके देख जमाना हुआ दीवाना

Urmila Matondkar Dance Rangeela: 51 साल की 'रंगीला गर्ल' उर्मिला मातोंडकर का लेटेस्ट वीडियो जिस जिसने भी देखा वो उनके डांस मूव्स का दीवाना हो गया.एक्ट्रेस इस वीडियो में शॉर्ट ड्रेस पहनकर 'रंगीला' फिल्म के गाने पर ऐसे झूम रही है कि उनके लटके झटकों के सामने कम उम्र की हसीना भी फेल है.

'रंगीला' के 30 साल पूरे

उर्मिला ने सोशल मीडिया पर इस डांस के वीडियो को शेयर कर लिखा- 'ये मेरे लिए कभी भी एक फिल्म नहीं थी. और आज भी ऐसा ही है. ये उम्मीद, सपने, ब्यूटी, प्यार और इच्छाओं का जिंदगी का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन था. इसका एक एक सीन मेरे चेहरे पर बच्चे जैसी स्माइल ले आता है. जहां पर बहुत मासूमियत होती है. ये 9 रस शृंगार , हास्य, करुण, रौद्र, वीर ,भयानक , बीभत्स , अद्भुत और शांति का एक समायोजन है. एक मासूम लड़की जो सिल्वर स्क्रीन पर अपने सपने पूरे करने आई थी.तो मैं आज आपको उस टाइमलेस ब्यूटी और सफर में ले जा रही हूं.'

उर्मिला ने लगाए ठुमके

'आज से 30 साल पहले रंगीला आप सभी की हो गई थी.आज भी इसमें इतना पॉवर है कि ये आपको पीछे उन्हीं खूबसूरत पलों में ले जा सकती है.आप सभी का शुक्रिया मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए. हो जा रंगाली रे.'उर्मिला ने ये वीडियो जैसे ही शेयर किया तो फैंस इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

हाईहील्स में जमकर नाचीं उर्मिला

इस वीडियो में आप देखेंगे कि उर्मिला हाई हील्स के साथ शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई हैं और बालों को ओपन किया हुआ है. जिसके बाद वो टेरिस में झूम झूम कर और घूमकर ऐसे डांस कर रही हैं जिसे देखने के बाद फैंस और सेलेब्स काफी ज्यादा मस्त हो गए हैं.इस वीडियो पर दिया मिर्जा ने कमेंट किया- 'तब भी प्यार करती थीं और अब और ज्यादा प्यार करती हूं.'

1995 में हुई थी रिलीज

'रंगीला' फिल्म 8 सितंबर, 1995 को रिलीज हुई थी. जिसे राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था. इसमें उर्मिला के साथ आमिर खान लीड रोल में थे. इस फिल्म में उर्मिला के किरदार का नाम मिली था जो एक फेमस एक्टर बनना चाहती थीं. लेकिन बाद में फिल्म में कुछ ऐसा होता है कि पूरी कहानी पलट जाती है.



