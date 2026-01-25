ऋतिक रोशन को बैसाखी के सहारे चलते देख परेशान हुए फैंस, पिछले साल भी लगी थी चोट; अब एक्टर बोले-ऑन-ऑफ का बटन

फिल्म निर्माता गोल्डी बहल की जन्मदिन पार्टी में ऋतिक रोशन को बैसाखी के सहारे चलते देखकर फैंस परेशान हो गए. अब ऋतिक ने इंस्टाग्राम के जरिए उसके पीछे की वजह को फैंस के साथ शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनके शरीर के हर अंग में एक ऑन/ऑफ बटन लगा है.
Trending Photos
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर फैंस के साथ हर चीज को शेयर करते हैं, और अब उन्होंने अपनी शारीरिक परेशानियों के बारे में फैंस से खुलकर बात की है. अभिनेता ने बताया कि उनके बाएं घुटने में अचानक दर्द हुआ और चलने और फिरने में परेशानी हुई.
ऋतिक रोशन को बैसाखी के सहारे चलते देखकर फैंस परेशान
फिल्म निर्माता गोल्डी बहल की जन्मदिन पार्टी में ऋतिक रोशन को बैसाखी के सहारे चलते देखकर फैंस परेशान हो गए. अब ऋतिक ने इंस्टाग्राम के जरिए उसके पीछे की वजह को फैंस के साथ शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनके शरीर के हर अंग में एक ऑन/ऑफ बटन लगा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि "मेरे बाएं पैर को बैसाखी की जरूरत पड़ती है तो कभी-कभी बायां कंधा और दायां टखना भी अचानक सक्रिय हो जाते हैं और कभी-कभी काम करने से इनकार कर देते हैं. मुझे लगता है कि ये शारीरिक दर्द के साथ एक मनोदशा है.
उन्होंने आगे लिखा, "इस बैसाखी ने मुझे ऐसे अनुभव दिए हैं जो अधिकांश लोगों को नहीं मिलते हैं. इतना ही नहीं, कभी-कभी मेरी जीभ 'डिनर' शब्द बोलने से मना कर देती है." अपनी हालिया शूटिंग के दौरान हुई एक मजेदार घटना का जिक्र करते हुए अभिनेता ने आगे लिखा, "जरा सोचिए, मैं एक गंभीर सीन के लिए सेट पर हूं. मेरा डायलॉग है, 'क्या आप डिनर के लिए घर आना चाहेंगे?' लेकिन मेरी जुबान ने डिनर के लिए मना कर दिया है, इसलिए मैं चतुराई से, दृढ़ता से और बार-बार उन्हें 'लंच' के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि शुक्र है कि लंच तो अभी भी संभव है."
ऋतिक रोशन ने बताईं अपनी शारीरिक परेशानियां
अभिनेता ने आगे लिखा, "पहले गलत शब्द बोलने पर अचानक हैरानी हुई, फिर वही गलती दोबारा दोहराने पर हाथ ऊपर उठा लिए, इस गंभीर गलती को सिर्फ अचानक हुई गलती साबित करने के लिए सलमान खान स्टाइल में दोबारा टेक का इशारा किया." अभिनेता ने अपनी परेशानियों को मजाकियां अंदाज में फैंस के साथ खुलकर शेयर किया है.
बता दें कि बीते शनिवार को भी बैसाखी के सहारे चलते हुए अभिनेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. फैंस वीडियो देखकर अभिनेता की चिंता करने लगे थे, लेकिन अब अभिनेता ने साफ कर दिया है कि वे किस परेशानी से जूझ रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.