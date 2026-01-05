Advertisement
Aishwarya-Abhishek Bachchan Videoऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन तलाक की अफवाहों के बीच साथ में न्यूयॉर्क शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों ने फैंस को नए साल की बधाई दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:40 AM IST
तलाक की अफवाहों के बीच हॉलीडे पर निकले ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन, बेटी आराध्या संग सेलिब्रेट किया न्यू ईयर, फैंस को दिया मैसेज, वीडियो वायरल!

Aishwarya-Abhishek Bachchan Video: बी-टाउन कपल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिश्ते को लेकर लंबे समय से इंटरनेट पर चचाएं चल रही थी कि दोनों के बीच सब सही नहीं चल रहा है. वहीं इन खबरों में तलाक की अफवाहें भी तेजी से वायरल हो रही थीं. लेकिन अब इन सभी रुमर्स पर ब्रेक लग गया है क्योंकि हाल ही में दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है,जिसमें वो अपनी बेटी आराध्या के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं ऐश्वर्या और अभिषेक ने अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को चुना है, जहां फैंस ने उनका खुले दिल से वेलकम किया है. 

ऐश्वर्या ने फैंस को दिया मैसेज
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन न्यूयॉर्क सिटी में क्रिसमस ट्री के सामने एक फैन के साथ वीडियो और सेल्फी के लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इस शॉट क्लिप में दोनों ने काले रंग के विंटर आउटफिट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, ऐश्वर्या का एक वीडियो फैन पेज पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस अपने फैंस के लिए न्यू ईयर पर स्वीट मैसेज दिया है, जिसमें वो कहती हैं कि ‘आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, भगवान आप पर कृपा करें और मेरा सारा प्यार हमेशा आपके साथ है.’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Superstar Aishwarya fan (@aishwarya_rai_superstar)

अभिषेक बच्चन ने तोड़ी चुप्पी
इंटरनेट पर चल रही तलाक की अफवाहों को लेकर हाल ही में एक्टर अभिषेक बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी,जिसमें उन्होंने इसे ‘दुर्भावनापूर्ण’ और ‘पूरी तरह से झूठा’ बताया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, ‘अगर आप एक पब्लिक सेलिब्रेटी हैं, तो लोग हर छोटी-मोटी बात पर अटकलें लगाएंगे. जो भी बकवास लिखी गई है, वह बिल्कुल झूठी है. इसका कोई आधार नहीं है, यह सिर्फ गलत और जानबूझकर दुख पहुंचाने वाली बातें हैं.’

तलाक की खबरों को बताया बकवास
अभिषेक ने आगे बात करते हुए कहा कि ये अफवाह उनकी शादी के बाद से ही शुरू नहीं हुई, बल्कि बहुत पहले से चल रही हैं. ‘शादी से पहले ही लोग हमारी शादी की तारीखों का अंदाजा लगा रहे थे. शादी के बाद, वो हमारे अलग होने की तारीखें तय करने लगे. यह सब बकवास है. वो मेरी सच्चाई जानती है, मैं उसकी. हम एक प्यार भरे, परिवार में लौट रहे हैं, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है.’

