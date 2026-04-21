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Hindi Newsबॉलीवुड19th मैरीज एनिवर्सरी पर रोमांटिक हुए ऐश्वर्या-अभिषेक, शेयर की लवली फोटो, बेटी आराध्या भी आईं नजर

19th मैरीज एनिवर्सरी पर रोमांटिक हुए ऐश्वर्या-अभिषेक, शेयर की लवली फोटो, बेटी आराध्या भी आईं नजर

Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan: बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर खबर सुनने को मिलती हैं, कभी उनके डायवोर्स की, तो कभी तलाक के बाद एलिमनी की. लेकिन इन सभी अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए इस कपल ने हमेशा अपने रिश्ते को चुना और आज दोनों सितारे अपनी 19वीं शादी की सालगिरह को धूमधाम से मना रहे हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:22 AM IST
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19th मैरीज एनिवर्सरी पर रोमांटिक हुए ऐश्वर्या-अभिषेक, शेयर की लवली फोटो, बेटी आराध्या भी आईं नजर

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का रिश्ता कई समय से सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसमें उनके तलाक की खबरों ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. लेकिन इन सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए सोमवार को एक्ट्रेस ने अपनी शादी की सालगिरह के दिन अभिषेक के साथ फोटो शेयर की है. ऐश्वर्या ने 19th मैरिज एनिवर्सरी पर अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर की, जिसमें वो अपने पति अभिषेक और बेटी आराध्या बच्चन के साथ सुंदर फूलों के गुलदस्ते के पास पोज दे रहे हैं. 

इस पोस्ट की दूसरी फोटो में ये कपल अपनी प्यारी मुस्कान के साथ रोमांटिक होते हुए नजर आ रहा है. इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं है और इंटरनेट पर चल रहीं खबरें महज अफवाह है. 

ऐश्वर्या ने शेयर की फोटो
ऐश्वर्या राय बच्चन ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में रेड हार्ट इमोजी लगाया है. बी-टाउन के इस कपल ने साथ में कई फिल्में की हैं, जिसमें ‘कुछ न कहो', ‘धूम 2', ‘सरकार राज', ‘गुरु' और ‘रावण' समेत कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. इस कपल की फर्स्ट मिटिंग साल 1999 में हुई थी, उस समय दोनों अपनी फिल्म  ‘ढाई अक्षर प्रेम के' के फोटोशूट के दौरान मिले थे. लेकिन इस फोटोशूट के बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. 

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दोस्ती, डेटिंग और मैरिज
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे. एक-दूसरे को लॉन्ग टाइम तक डेट करने के बाद 20 अप्रैल 2007 को इस कपल ने शादी कर ली. अपनी शानदार केमिस्ट्री, रिस्पेक्ट और मजबूत रिश्ते के कारण ये दोनों बॉलीवुड के ‘पावर कपल’ माने जाते हैं. 19th एनिवर्सरी के खास मौके पर दोनों ने एक-दूसरे के साथ खास पल बिताए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही हैं. 

रोमांटिक सेलिब्रेशन
इस खास सेलिब्रेशन पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आए. फोटो में हैप्पी फैमिली की ये झलक फैंस को बेहद पसंद आई और सोशल मीडिया पर लोग इस फैमिली की बॉन्डिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इन फोटो में दोनों के बीच की केमिस्ट्री और प्यार साफ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में कपल को एक-दूसरे के साथ मुस्कुराते और खुश नजर आते देखा गया, जिससे फैंस को उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो गईं. 

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