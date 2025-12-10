ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन का किस नाम से है इंस्टाग्राम अकाउंट? मां ने किया खुलासा, बोली- 'सोशल मीडिया पर...'

Aishwarya Rai Bachchan On Aaradhya Social Media: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में सोशल मीडिया को लेकर बात की. उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि क्या उनकी लाडली बेटी आराध्या ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है?
Trending Photos
Aishwarya Rai Bachchan On Aaradhya Social Media: बॉलीवुड की ग्लोबल आइकॉन ऐश्वर्या राय बच्चन मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं, जो अपनी शानदार एक्टिंग से अपने फैंस का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ती. यह खूबसूरत लेडी, एक एक्ट्रेस होने के अलावा, अपनी बेटी आराध्या की बहुत प्यार करने वाली मां भी हैं. ऐश्वर्या और आराध्या बॉलीवुड की सबसे अच्छी 'मां-बेटी' की जोड़ी में से एक है. हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंची ऐश्वर्या राय ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल और इसकी चुनौतियों पर खुलकर बात की. इस दौरान, उन्होंने अपनी बेटी आराध्या के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में एक बड़ा खुलासा किया और अपने फैंस को सतर्क रहने की सलाह ही.
आराध्या सोशल मीडिया पर है एक्टिव?
ऐश्वर्या राय बच्चन ने उन सभी अफवाहों को गलत बताया, जिनमें दावा किया जाता था कि उनकी बेटी आराध्या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. ऐश्वर्या राय ने बताया कि आराध्या के नाम से चल रहे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को उनकी फैमिली द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है और ये पूरी तरह से फेक हैं. एक्ट्रेस ने कहा 'जो चीजें बाहर हो रही हैं, कभी-कभी लोग मान लेते हैं कि वो आराध्य की हैं. लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.'
'प्यार दिखाने के लिए फेक अकाउंट चला रहे..'
ऐश्वर्या राय बच्चन ने उन लोगों को धन्यवाद कहा, जो आराध्या के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए ये फेक अकाउंट चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने सभी को आगाह किया. एक्ट्रेस ने कहा 'शायद कोई शुभचिंतक जरूर होगा, जिसने इन अकाउंट को बनाया है. आप सब जानते हैं, आपके प्यार के लिए शुक्रिया, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं है.' सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बात करते हुए ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया कि वह खुद भी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कम एक्टिव रहती हैं और इसे केवल प्रोफेशनल काम की वजह से ही इस्तेमाल करती हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.