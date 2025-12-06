Advertisement
आखिर क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा पकड़े रहती हैं बेटी आराध्या का हाथ, एक्ट्रेस ने दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब

Why Aishwarya Rai Holds Daughter Aaradhya Hands: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या रॉय बच्चन को आपने अकसर अपनी बेटी आरध्या के साथ हाथ पकड़े हुए देखा होगा. इस बात पर कुछ ट्रोलर्स ने उनसे कई सवाल किए हैं, जिसपर एक्ट्रेस ने अपनी छुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स का मुंह कैसे बंद किया.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:34 PM IST
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुई थीं, जहां वो काफी ग्लैमरस अंदाज में पहुंची थीं. वहीं कार्यक्रम के दौरान एक्ट्रेस ने बेटी आराध्या को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर वो भड़क गईं और उन्होंने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दे दिया. दरअसल ऐश्वर्या से पूछा गया कि आखिर वो क्यों हर जगह अपनी बेटी आराध्या का हाथ पकड़े हुए नजर आती हैं. इस सवाल को सुनने के बाद एक्ट्रेस ने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया. 

 

ऐश्वर्या राय बच्चन दिया खुलकर जवाब
ऐश्वर्या राय बच्चन ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ये प्लान का हिस्सा नहीं है कि आराध्या को ड्रेस अप कराया जाए क्योंकि वो फोटोज के सामने आने वाली है. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मेरे लिए मेरी बेटी एक छोटी बच्ची है, जिसे पढ़ना और फेयरी टेल कहानियां बहुत पसंद हैं. घर पर हम दोनों के लिए एक ड्रेस अप गेम था. वो मुझे गाउन और स्टाइलिश हेयर में देखा करती थी तो मैं मजाक में कहा करती थी कि हम फेयरीटेल खेल रहे हैं.’

एक्ट्रेस ने कहा ये सब प्लांड नहीं होता
ऐश्वर्या राय ने आगे कहा, ‘कई बार ऐसा समय आया जब मुझे मेरी टीम तैयार कर रही होती थी और आराध्या पास में ही खेल रही होती थी.’ उन्होंने आगे बताया कि एक बार आराध्या ने हाथ पकड़ा और वो मेरे साथ कमरे से बाहर निकल आई और उन्होंने उस समय अपनी बेटी का हाथ इसलिए नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उस पल को महसूस कर रही थीं और उसे मिस नहीं करना चाहती थीं. ये पल कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसी तरह और भी कुछ कमेंट वायरल हुए जो कि प्लांड नहीं होते.

