कान्स 2026 के लिए रवाना हुईं ऐश्वर्या राय बच्चन? एयरपोर्ट पर बेटी आराध्या संग आईं नजर, VIDEO वायरल

Aishwarya Rai Viral Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय साल 2002 से फेमस कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करती नजर आ रही हैं. हर साल फैंस को इस फेस्टिवल में हसीना के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस साल कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 12 मई से हुई है और 23 मई इसका आखिरी दिन है. आलिया भट्ट से लेकर हुमा कुरैशी तक कई भारतीय हसीनाएं कान्स के रेड कार्पेट पर शिरकत कर चुकी हैं. मगर, इस फेस्टिवल से इस साल ऐश्वर्या अब तक दूर हैं. इस बीच उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया. ऐसे में फैंस उम्मीद जता रहे हैं कि ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुई हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल

ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वे अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आ रही हैं. दोनों ब्लैक कलर के मैचिंग आउटफिट में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस का वायरल हो रहा वीडियो एयरपोर्ट का है. इस वीडियो पर नेटिजंस खुशी जताते हुए लिख रहे हैं, 'लगता है अब ऐश्वर्या राय का रेड कार्पेट लुक देखने को मिलेगा.' वहीं, कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि 'शायद कान फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हो रही हैं.'

अब तक नजर नहीं आईं एक्ट्रेस

ऐश्वर्या राय बच्चन अब तक इस फेस्टिवल में नजर नहीं आई हैं. यह देख उनके फैंस परेशान हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐश्वर्या राय इस फेस्टिवल से दूर क्यों हैं? क्या वे इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत नहीं कर रही हैं? फैंस के ऐसे ही सवालों और चिंताओं को लेकर एक अपडेट भी सामने आया है. ऐश्वर्या राय हर साल की तरह इस बार भी इस फेमस महोत्सव में शामिल होंगी.

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क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचेंगी ऐश्वर्या राय बच्चन?

क्या एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान वहां मौजूद रहेंगी? फैंस ऐश्वर्या राय को जल्द ही कान्स के रेड कार्पेट पर शिरकत करते देखेंगे. दरअसल, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग समारोह में शामिल होंगी. कुछ अज्ञात कारणों की वजह से एक्ट्रेस अभी तक इस कान फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस की यात्रा नहीं कर सकी थीं.