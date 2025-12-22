Advertisement
दिल्ली क्राइम' फेम शेफाली शाह इंटरनेट पर बनीं हॉट टॉपिक, एक्स हसबैंड हर्ष छाया के पुराने पोस्ट ने मचाया हंगामा! क्या पत्नी पर साधा था निशाना?

दिल्ली क्राइम’ फेम शेफाली शाह इंटरनेट पर बनीं हॉट टॉपिक, एक्स हसबैंड हर्ष छाया के पुराने पोस्ट ने मचाया हंगामा! क्या पत्नी पर साधा था निशाना?

 

दिल्ली क्राइम’ की शेफाली शाह बीते दिनों अपनी सीरीज को लेकर काफी सुर्खियों में रही थीं और सोशल मीडिया पर फैंस की फेवरेट बन गई थी. लेकिन अब वो एक और चर्चा का विषय बन गई हैं. एक्ट्रेस का नाम उनके एक्स हसबैंड एक्टर हर्ष छाया के साथ जोड़ा जा रहा है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:34 AM IST
दिल्ली क्राइम’ फेम शेफाली शाह इंटरनेट पर बनीं हॉट टॉपिक, एक्स हसबैंड हर्ष छाया के पुराने पोस्ट ने मचाया हंगामा! क्या पत्नी पर साधा था निशाना?

सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ फेम शेफाल शाह के एक्स पति और एक्टर हर्ष छाया फिर से ऑनलाइन गॉसिप में इन्वोल्व को गए हैं. एक्टर की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये बवाल चल रहा है, उन्होंने कई सालों पहले एक तलाकशुदा कपल के लिए पोस्ट किया था. इस फेसबुक पोस्ट को लोगों ने शेफाली शाह से जोड़कर अटकलें लगाना शुरु कर दिया है कि क्या उन्होंने ये सब एक्ट्रेस के लिए लिखा है. 

आखिर पोस्ट में क्या था?
हालांकि एक्टर हर्ष छाया ने अपने पोस्ट में किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया है. लेकिन इस पोस्ट को लिखने के तरीके और उसमें दी गई बातों से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शेफाली के लिए है, जिसके चलते उन्होंने एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़ी बीती बातों की तुलना करना शुरू कर दिया है. ऑनलाइन चल रही इस बहस के चलते एक्टर ने इस पोस्ट को हटा दिया है. इस वायरल पोस्ट में हर्ष ने एक ऐसे कपल के बारे में लिखा, जिनका नाम नहीं है और वो कई सालों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे. उन्होंने उसमें बताया कि कैसे टाइम गुजारने के साथ-साथ एक पार्टनर ने उस रिश्ते को पूरी तरह से भुला दिया. जबकि दूसरा सबके सामने खुलकर शादी टूटने के बाद हुए दर्द के बारे में खुलकर जिक्र करता है. 

 

यूजर ने किया रिएक्ट
इस फेसबुक के पोस्ट को एक यूजर ने एक्स पर शेयर करते हुए कई डायरेक्ट सवाल किए हैं और कैप्शन में पूछा, कि क्या हर्ष अपनी एक्स वाइफ शेफाली शाह के बारे में बात कर रहे थे.? जो कि अलग होने के बाद में फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल के साथ शादी कर चुकी हैं. वहीं पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, जिसमें कई लोगों ने इसे शेफाली से डायरेक्ट लिंक कर दिया. एक यूजर ने लिखा, ‘ये पूरी तरह से शेफाली के लिए है.’ तो वहीं कई लोगों ने पुराने मुद्दे को उठाए जाने को लेकर नाराजगी भी जताई है.

 

