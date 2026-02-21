Advertisement
trendingNow13117976
Hindi Newsबॉलीवुडगुरु के निधन पर भावुक हुए ऋतिक रोशन, 18 की उम्र में सिखाया था एक्टिंग का पाठ, कहा- ‘मैं खोया हुआ था...’

गुरु के निधन पर भावुक हुए ऋतिक रोशन, 18 की उम्र में सिखाया था एक्टिंग का पाठ, कहा- ‘मैं खोया हुआ था...’

Hrithik Roshan: हिंदी सिनेमा के जाने-माने मेकर एमएम बेग के निधन की खबर आने से एक्टर ऋतिक रोशन ने दुख जाहिर किया. एमएम बेग एक्टर के मेंटर थे और उन्होंने उन्हें अपना पहला एक्टिंग गुरु भी बताया है. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 21, 2026, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुरु को याद कर भावुक हुए ऋतिक रोशन
गुरु को याद कर भावुक हुए ऋतिक रोशन

Hrithik Roshan Pays Tribute to M.M. Baig: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने शनिवार को फिल्म मेकर एमएम बेग को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपना गुरु बताया. एक्टर ने फिल्ममेकर की तारीफ करते हुए एक भावुक नोट शेयर किया और उनके निधन पर दुख जताया है. इसी के साथ एक्टर ने उन्हें 18 साल की उम्र में एक्टिंग का पाठ सीखाने के लिए शुक्रिया भी कहा. फिल्ममेकर एमएम बेग का हाल ही में निधन हुआ था और उनका शव घर में मृत पाया गया था. घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की, तब उनकी मौत का पता चला. 

ऋतिक रोशन ने शेयर किया पोस्ट
एक्टर ऋतिक रोशन ने फिल्ममेकर एमएम बेग को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा 'मेरे प्यारे बेग जी, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि एक एक्टर के तौर पर मेरे सफर की शुरुआत में आप मेरे टीचर बने. आपने मुझे अपनी स्पीच और डिलीवरी पर कॉन्फिडेंस लाने में मदद की. आप मेरे अंदर के एक्टर को शेप देने में बहुत मददगार थे. मेरी शर्म को दूर करने में मेरी मदद करने के लिए, साथ ही मेरी कमजोरी को मजबूत बनाने के लिए आपने बहुत मदद की. मैं खोया हुआ था और आपने मुझे अपना रास्ता ढूंढने में मदद की. जब मैं सिर्फ 18 साल का था. मैं आज भी उन सीखों की प्रैक्टिस करता हूं. मैं आपको मिस करूंगा. शांति से विश्राम करें, मेरे गुरु - एम.एम. बैग. बेग परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सीनियर फिल्म मेकर थे एमएम बेग
जाने माने-फिल्ममेकर एमएम बेग मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी गुड्डू के पिता थे. एमएम बेग ने 'छोटी बहू' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया और राकेश रोशन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था. उन्होंने ऋतिक रोशन को उनके शुरुआती दिनों में एक्शन और डायलॉग बोलने की ट्रेनिंग दी थी. उनकी बेटी शाहिंदा बेग 80 के दशक की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी गुड्डू रही हैं. उनके निधन से फिल्म जगत ने एक दिग्गज फिल्ममेकर को खो दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

'घर से आने लगी थी बदबू'
फिल्ममेकर के पीआर हनीफ जवेरी के मुताबिक, बेग कुछ समय से बीमार थे और अकेले रह रहे थे. उन्होंने बताया कि 'वह काफी समय से बीमार थे. क्योंकि वह 4-5 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए पड़ोसियों ने पुलिस से उनके घर से बदबू आने की शिकायत की. पुलिस ने दरवाजा खोला और बेग साहब की डेड बॉडी मिली और उनकी बेटी को इस बारे में बताया. बाद में वे उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रात करीब 1:30-2:00 बजे कूपर हॉस्पिटल ले गए. वह एक प्यार करने वाले इंसान थे. मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Hrithik Roshan

Trending news

टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़