18 साल के हुए ऋतिक रोशन के बेटे, एक्टर ने शेयर की दिल छू लेने वाली कविता, खास पोस्ट में छलका मां का प्यार, देखें पोस्ट

Hrithik Roshan Son Hridhaan Birthday: एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे रिधान रोशन 1 मई को 18 साल के हो गए है. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया. ऋतिक ने बेटे के लिए एक खास कविता शेयर की, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है.
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Hrithik Roshan Son Hridhaan Birthday: बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान के लिए आज का दिन बेहद खास है. उनके छोटे बेटे रिधान रोशन आज, 1 मई को 18 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर माता-पिता दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे के लिए बेहद भावुक करने वाला पोस्ट शेयर किया है. एक्टर ऋतिक ने अपने बेटे के लिए अपनी एक पुरानी लिखी हुई कविता शेयर की है और सुजैन ने उसे एडल्टहुड की दुनिया में कदम रखने पर बधाई दी है.
ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे रिधान रोशन की एक तस्वीर शेयर की है और बैकग्राउंड में अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड की गई एक कविता का इस्तेमाल किया है. ऋतिक रोशन ने खुलासा किया कि यह कविता उन्होंने साल 2021 में रिधान के लिए लिखी थी. फोटो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो रिधान. मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन जो मैंने साल 2021 में तुम्हारे लिए लिखा था, उसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें दोहराने लायक होती हैं.'
एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी कविता में रिधान को एक 'शांतिप्रिय योद्धा' बताया है. उन्होंने लिखा, 'रिधान की कोमलता के पीछे एक मजबूत और अडिग व्यक्तित्व छिपा है. तुम एक अलग तरह के योद्धा हो—शोर मचाने वाले या बेचैन होने वाले नहीं, बल्कि स्थिर, जागरूक और भीतर से बेहद मजबूत हो. यह दुनिया को तुम्हारे जैसे और योद्धाओं की जरूरत है.'
वहीं, ऋतिक रोशन की एक्स पत्नी सुजैन खान ने रिधान के बचपन से लेकर अब तक की यादों का एक खूबसूरत मोंटाज वीडियो शेयर किया. इसके कैप्शन में उन्होंने रिधान के चमत्कार और साफ दिल की तारीफ की. सुजैन ने लिखा, 'मेरे रिधान जान, तुम्हें 18वां जन्मदिन मुबारक हो. दुनिया को अपने लेंस से देखो और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे, अपनी जादुई चमक बिखेरोगे.'
ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी साल 2000 में हुई थी और साल 2014 में दोनों अलग हो गए थे. उनके दो बेटे हैं-रेहान और रिधान. भले ही आज ऋतिक एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं और सुजैन अर्सलान गोनी के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश के मामले में यह कपल हमेशा एक साथ खड़ा नजर आता है. रिधान के 18वें जन्मदिन पर उनके द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि रिश्तों के टूटने के बाद भी बच्चों के लिए एक स्वस्थ माहौल बनाया जा सकता है.
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