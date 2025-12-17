Advertisement
trendingNow13044616
Hindi Newsबॉलीवुडअवतार बनाने वाले डायरेक्टर ने जाहिर की वाराणसी के सेट पर आने की इच्छा, एस. एस. राजामौली से कहा- टाइगर वाला सीन शूट हो तो बताना

'अवतार' बनाने वाले डायरेक्टर ने जाहिर की 'वाराणसी' के सेट पर आने की इच्छा, एस. एस. राजामौली से कहा- 'टाइगर वाला सीन शूट हो तो बताना'

James Cameron wants to see Varanasi: फेमस डायरेक्टर एस एस राजामौली की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' का ग्लोबली काफी बज बना हुआ है. इसी दौरान जेम्स कैमरून ने वीडियो कॉल पर राजामौली के सेट पर आने और शूट देखने की इच्छा जाहिर की. जिस पर डायरेक्टर ने उन्हें आमंत्रित किया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 17, 2025, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजामौली की ‘वाराणसी’ पर जेम्स कैमरून की नजर
राजामौली की ‘वाराणसी’ पर जेम्स कैमरून की नजर

James Cameron wants to see Varanasi: बाहुबली फ्रेंचाइजी और आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले फेमस डायरेक्टर एस. एस. राजमौली की अपकमिंग एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' काफी सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. नाटू-नाटू गाने को ऑस्कर मिलने के बाद राजामौली अब ग्लोबल फिल्म मेकर बन गए हैं. हॉलीवुड समेत दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके नाम के काफी चर्चे हैं. वहीं महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म 'वाराणसी' के लिए तो जेम्स कैमरून जैसे दिग्गज डायरेक्टर भी बेकरार है. इस फिल्म को लेकर जेम्स कैमरून ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है. 

‘वाराणसी’ की झलक देख दुनियाभर के लोग बेकरार 
अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की पहली झलक रामोजी फिल्म सिटी में देखने को मिली, भव्य ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में इसे दिखाया गया है. इस इवेंट में करीब 50 हजार फैंस मौजूद थे. वाराणसी अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म रिवील भी साबित हुई है. अब दुनिया भर में मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने भी वाराणसी को देखने के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है. उन्होंने तो इस फिल्म के सेट पर जाने तक की इच्छा जताई है. इस फिल्म के डायरेक्टर एस. एस. राजामौली से जेम्स ने खुद इच्छा जताई है. फिल्म को लेकर ग्लोबल लेवल पर दिलचस्पी देखने को मिल रही है. 

'मैं आपके सेट पर आना चाहता हूं....'
फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े दिग्गज एस. एस. राजामौली और जेम्स कैमरून ने 'अवतार: फायर एंड ऐश' के रिलीज होने से पहले एक-दूसरे को वीडियो कॉल की. इस दौरान कैमरून ने राजामौली से वाराणसी के सेट पर आने और भारत आने की इच्छा जाहिर की है. कैमरून ने कहा 'यह हमारे लिए खुशी की बात है. इसके लिए एक बार फिर थैंक्स. हमारा ऐसा मानना है कि फिल्म मेकर को आपस में बात करते रहना चाहिए. ताकि हमें यह समझ आ सके कि हम सभी कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. मैं आपके सेट पर आना चाहता हूं. क्या सभी मुझे आपके सेट पर आकर आपको काम करते हुए देखने का मौका मिल सकता है?' इसके बाद तो राजामौली की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने जवाब दिया, 'यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, सर. आप यहां कभी भी आ सकते हैं. सिर्फ मैं या मेरी टीन ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके आने से बेहद खुश होगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

'लगभग एक साल से चल रही शूटिंग'
इसके बाद कैमरून ने कहा 'मुझे इससे बेहतर कुछ और करने की इच्छी नहीं हो सकती. आप इस नई फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग अभी कर रहे हैं, है ना?' इस पर डायरेक्टर राजामौली ने जवाब दिया 'जी हां, सर, लगभग एक साल से शूटिंग चल रही है और अभी सात-आठ महीने लगेंगे. हम अभी शूट कर ही रहे हैं.' फिर कैमरून ने हंसते हुए कहा 'अच्छा, तो काफी समय है. जब आप कोई मजेदार सीन शूट कर रहे हों, तो मुझे बताना. पता नहीं शायद कोई टाइगर वाला सीन.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

SS RajamouliJames Cameron

Trending news

लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
E-cigarette
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?