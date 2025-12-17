'अवतार' बनाने वाले डायरेक्टर ने जाहिर की 'वाराणसी' के सेट पर आने की इच्छा, एस. एस. राजामौली से कहा- 'टाइगर वाला सीन शूट हो तो बताना'

James Cameron wants to see Varanasi: बाहुबली फ्रेंचाइजी और आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले फेमस डायरेक्टर एस. एस. राजमौली की अपकमिंग एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' काफी सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. नाटू-नाटू गाने को ऑस्कर मिलने के बाद राजामौली अब ग्लोबल फिल्म मेकर बन गए हैं. हॉलीवुड समेत दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके नाम के काफी चर्चे हैं. वहीं महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म 'वाराणसी' के लिए तो जेम्स कैमरून जैसे दिग्गज डायरेक्टर भी बेकरार है. इस फिल्म को लेकर जेम्स कैमरून ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है.

‘वाराणसी’ की झलक देख दुनियाभर के लोग बेकरार

अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की पहली झलक रामोजी फिल्म सिटी में देखने को मिली, भव्य ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में इसे दिखाया गया है. इस इवेंट में करीब 50 हजार फैंस मौजूद थे. वाराणसी अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म रिवील भी साबित हुई है. अब दुनिया भर में मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने भी वाराणसी को देखने के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है. उन्होंने तो इस फिल्म के सेट पर जाने तक की इच्छा जताई है. इस फिल्म के डायरेक्टर एस. एस. राजामौली से जेम्स ने खुद इच्छा जताई है. फिल्म को लेकर ग्लोबल लेवल पर दिलचस्पी देखने को मिल रही है.

'मैं आपके सेट पर आना चाहता हूं....'

फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े दिग्गज एस. एस. राजामौली और जेम्स कैमरून ने 'अवतार: फायर एंड ऐश' के रिलीज होने से पहले एक-दूसरे को वीडियो कॉल की. इस दौरान कैमरून ने राजामौली से वाराणसी के सेट पर आने और भारत आने की इच्छा जाहिर की है. कैमरून ने कहा 'यह हमारे लिए खुशी की बात है. इसके लिए एक बार फिर थैंक्स. हमारा ऐसा मानना है कि फिल्म मेकर को आपस में बात करते रहना चाहिए. ताकि हमें यह समझ आ सके कि हम सभी कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. मैं आपके सेट पर आना चाहता हूं. क्या सभी मुझे आपके सेट पर आकर आपको काम करते हुए देखने का मौका मिल सकता है?' इसके बाद तो राजामौली की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने जवाब दिया, 'यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, सर. आप यहां कभी भी आ सकते हैं. सिर्फ मैं या मेरी टीन ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके आने से बेहद खुश होगी.'

'लगभग एक साल से चल रही शूटिंग'

इसके बाद कैमरून ने कहा 'मुझे इससे बेहतर कुछ और करने की इच्छी नहीं हो सकती. आप इस नई फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग अभी कर रहे हैं, है ना?' इस पर डायरेक्टर राजामौली ने जवाब दिया 'जी हां, सर, लगभग एक साल से शूटिंग चल रही है और अभी सात-आठ महीने लगेंगे. हम अभी शूट कर ही रहे हैं.' फिर कैमरून ने हंसते हुए कहा 'अच्छा, तो काफी समय है. जब आप कोई मजेदार सीन शूट कर रहे हों, तो मुझे बताना. पता नहीं शायद कोई टाइगर वाला सीन.'