‘लापता लेडीज’ डायरेक्टर किरण राव न्यू ईयर से पहले हॉस्पिटल में हुईं एडमिट, आमिर खान के नाम वाले बैंड ने खींचा फैंस का ध्यान

नए साल की शुरु होने से पहले ही ‘दंगल’ एक्टर आमिर खान की एक्स वाइफ और फिल्म डायरेक्टर किरण राव अपेंडिक्स सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो गईं. उन्होंने बताया कि सर्जरी से पहले वो साल 2026 की पार्टी के लिए रेडी थीं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:17 AM IST
‘लापता लेडीज’ की डायरेक्टर किरण राव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपनी  अपेंडिक्स की सर्जरी की जानकारी दी है. वो इस पोस्ट की फोटो में अस्पताल में नजर आ रही हैं. इस फोटो में उनके हाथ में अस्पताल और वॉर्ड एक्सेस पर हाथ में बंधे बैंड में उनका नाम किरण आमिर राव खान लिखा हुआ है, जो कि फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. किरण राव ने साल 2004 में एक्टर आमिर खान से शादी की थी. मगर जुलाई 2021 में इस कपल ने अपने अलग होने की जानकारी फैंस को दी थी.

पार्टी मोड में थीं किरण राव
फिल्ममेकर किरण राव ने इस पोस्ट में लगभग 4 स्लाइड एड किए हैं, जिसमें फोटो के साथ-साथ वीडियो भी है. जिसमें उन्होंने अपने ट्रीटमेंट और अस्पताल की भी झलक दिखाई है.  इस पोस्ट के नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘मैं यहां 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, तभी मेरे अपेंडिक्स ने मुझे याद दिलाया कि थोड़ा धीमा हो जाओ, गहरी सांस लो और शुक्रगुजार रहो.’उन्होंने आगे लिखा, ‘इन सबके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मॉडर्न मेडिसिन,अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वह पूरा 12mm डायमीटर का अपेंडिक्स 10.5mm कैथेटर से कैसे बाहर आया, भगवान का शुक्र है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं. किरण ने सर्जरी करने वाली टीम और सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की सुपर केयर लिए.’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kiran Rao (@raodyness)

किरण राव ने दी हेल्थ अपडेट 
किरण ने आगे लिखा, ‘मेरे दोस्तों और परिवार वालों का सही समय पर मदद करना आमिर, चार्ल्स और अमीन जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और मेरे दूसरे प्यारे लोग जो ज्यादातर मेरे सूजे हुए होंठों पर हंसने आए. एक एलर्जिक रिएक्शन, दुख की बात है कि वे अब नॉर्मल और बिना ग्लैमर के हो गए हैं.’ उन्होंने हेल्थ अपडेट देते हुए आगे लिखा,  ‘खैर, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और मैं घर वापस आ गई हूं, नए साल में आराम से शुरुआत करने के लिए तैयार हूं. 2025 मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा रहा, और उम्मीद है कि 2026 भी सभी के लिए अच्छा, मजेदार, प्यार से भरा होगा और AQI भी बेहतर होगा.’

Jyoti Rajput

