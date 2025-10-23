52 साल की हुईं मलाइका अरोड़ा, जन्मदिन पर एक्स बॉयफ्रेंड ने हसीना को खास अंदाज में दी बधाई, बोले- 'हमेशा कुछ नया...'

Arjun Kapoor Wishes Malaika Arora: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आज (23 अक्टूबर) को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर चारों तरफ से उन्हें बधाई मिल रही है. मलाइका को उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने भी उन्हें खास अंदाज में बधाई दी.
Trending Photos
Arjun Kapoor Wishes Malaika Arora: बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा आज 23 अक्टूबर को अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. खास मौके पर हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है. इस बीच मलाइका के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने भी खास अंदाज में उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. भले ही अर्जुन और मलाइका अब अलग हो गए हो, फिर भी अर्जुन ने उन्हें बर्थडे विश किया है.
खास अंदाज में अर्जुन कपूर ने दी बधाई
अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है. इसमें मलाइका किसी बालकनी में खड़ी नजर आ रही हैं और आंखें बंद करके मौसम का मजा लेती दिख रही हैं. इस फोटो के साथ अर्जुन कपूर ने कैप्शन में लिखा 'हैप्पी बर्थडे मलाइका अरोड़ा, आगे बढ़ती रहो, मुस्कुराती रहो और हमेशा कुछ नया खोजती रहो.'
बीते साल टूटा था रिश्ता
बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर ने काफी दिनों तक एक-दूसरे को डेट किया था. साल 2018 में एक पोस्ट के जरिए कपल ने अपने रिश्ते की जानकारी फैंस को दी थी. दोनों खुलकर रिश्ते को जीते हुए भी दिखाई देते थे. हालांकि बीते साल दोनों की राहें जुदा हो गईं और एक इवेंट में अर्जुन कपूर ने सिंगल होने की बात कही थी. जिससे दोनों के ब्रेकअप कंफर्म हो गया था. हालांकि अभी भी मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के बीच का बॉन्ड काफी अच्छा है.
सिंगल लाइफ जी रहीं मलाइका
बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान कभी एक दूसरे पर मर मिटने की बातें किया करते थे. दोनों ने साल 1998 में शादी की थी. करीब दो दशक तक दोनों का रिश्ता चला था और साल 2016 में दोनों अलग हो गए थे. साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया था. अब मलाइका अरोड़ा सिंगल लाइफ जी रही हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.