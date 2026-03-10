मिस्ट्री मैन की बाहों में दिखीं मलाइका अरोड़ा, दोनों की नजदीकियों ने खींचा फैंस का ध्यान, वायरल फोटो ने बढ़ाई हलचल

Malaika Arora With Mystery Men: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. जब से हसीना का एक्टर अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप हुआ है, तब से आए दिन उनका नाम किसी न किसी शख्स के साथ जोड़ा जाता रह है. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अफेयर की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया है. इस बार मलाइका का नाम एमटीवी स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट सोरब बेदी संग जोड़ा जा रहा है. सोरब, मलाइका से उम्र में काफी छोटे हैं. दोनों को साथ देख फैंस काफी हैरान हैं.

इंटरनेट पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मलाइका कैमरे के लिए वीडियो और फोटो बना रहे हैं और सोरब उन्हें अपनी बाहों में लिए हुए है. दोनों की इंटेंस केमिस्ट्री को देखने के बाद लोगों के होश ही उड़ गए हैं. वो कैमरे की तरफ देखते हुए डांस कर रहे हैं. मलाइका को सोरब संग नजदीकियां शेयर करते हुए देख यूजर्स काफी हैरानी जता रहे है. सोरब बेदी ने इंस्टाग्राम पर मलाइका संग फोटोज शेयर कर हर किसी को हैरत में डाल दिया है. इसमें दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं.

दोनों ने साथ में दिए पोज

तस्वीरों और वीडियो में दोनों साथ में पोज दे रहे हैं. एक वीडियो में सोरब एक्ट्रेस को गले से लगाते हुए दिखे. दोनों का डांसिंग मोड ऑन है. उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित मलाइका के रेस्टोरेंट में पार्टी की. इस दौरान बाकी सेलेब्स और करीबी दोस्त भी मौजूद थे. लेकिन मलाइका और सोरब का टशन देखने लायक था.

बता दें कि इससे पहले मलाइका का नाम हीरा व्यापारी हर्ष मेहता संग भी जोड़ा गया था. वे दोनों अक्सर साथ देखे जा रहे थे. हाल ही में इटली वेकेशन से उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिससे रिश्ते की अफवाह काफी तेज हो गई थी. हालांकि मलाइका ने अपने किसी भी अफेयर को कंफर्म नहीं किया है .