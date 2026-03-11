क्या मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे हैं सौरभ बेदी? एक्टर ने डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'दोनों के बीच...'

Advertisement
Sorab Bedi On Dating Rumours With Malaika Arora: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा संग डांस करते हुए टीवी एक्टर सौरभ बेदी का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान रह गए थे और दोनों के अफेयर की अटकलें लगने लगी थीं. अब सौरभ ने इन अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 11, 2026, 02:49 PM IST
Sorab Bedi On Dating Rumours With Malaika Arora: बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर मलाइका अरोड़ा की लव लाइफ हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती है. बीते दिनों उनका एक्टर और इंफ्लुएंसर सौरभ बेदी के साथ एक कोजी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा था. इस वीडियो में सौरभ मलाइका को अपनी बांहों में लिए हुए नजर आ रहे थे. वीडियो सामने आते ही फैंस हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. इसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगीं. 

रिलेशन की अफवाहों पर सौरभ ने किया रिएक्ट

मलाइका संग नाम जुड़ने पर अब सौरभ ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने एक्ट्रेस संग रिलेशनशिप की अफवाहों को खारिज कर दिया है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सौरभ ने मलाइका संग लिंकअप की खबरों पर निराशा जाहिर की. उन्होंने साफ किया कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है. इस दौरान उन्होंने मलाइका संग अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया. 

कैसे हुई मलाइका से मुलाकात 

सौरभ ने बताया कि मॉडलिंग के दिनों में उनके मेंटर्स डेलनाज दारूवाला और वाहबिज मेहता ने उन्हें मलाइका से मिलवाया था. उनके जरिए वो उस सोशल सर्कल का हिस्सा बने और मलाइका वाली पार्टी में जाने लगे. एक्टर ने बताया कि डेलनाज और वाहबिज ने मॉडलिंग के दिनों में मुझे रैंप वॉक करने का मौका दिया था. मैं उनका दोस्त बना और पार्टियों में शामिल होने लगा. एक पार्टी में मेंटर्स के जरिए मेरी मलाइका से मुलाकात हुई थी. वो भी डेलनाज और वाहबिज की करीबी दोस्त हैं. इसलिए हम दोस्त बने. हमारे बीच अफेयर जैसा कुछ भी नहीं है.

मिस्ट्री मैन की बांहों में दिखीं मलाइका अरोड़ा, दोनों की नजदीकियों ने खींचा फैंस का ध्यान, वायरल फोटो ने बढ़ाई हलचल

हमारे बीच केवल दोस्ती का रिश्ता

सौरभ ने आगे बताया कि लोग कई तरह की बातें बोलने लगते हैं. लोगों को किसी लड़की के बारे में बात करने से पहले दो बार सोचना चाहिए. यह चीजें किसी के भी दिमाग पर असर कर सकती हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. इस दौरान सौरभ ने यह क्लियर कर दिया कि उनका और मलाइका का दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं. 

