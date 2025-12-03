कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों पर 52 साल की हसीना ने कसा तंज, कहा- 'औरत करे तो सवाल, मर्द करे तो वाह...'

Malaika Arora On Judging Women: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने साल 1998 में अरबाज खान से शादी की थी, लेकिन साल 2018 में उनका तलाक हो गया था. इसके बाद मलाइका अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में रहीं, वहीं अरबाज खान ने शूरा खान से दूसरी शादी कर ली है. हाल ही में मलाइका ने तलाक और अफेयर के मामले में लड़कियों को जज करने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बिना अरबाज खान का नाम लिए कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले लड़कों को लेकर बात की है.

' मेरे मन में मर्दों के लिए....'

मोजो स्टोरी के लिए बरखा से बात करते हुए मलाइका अरोड़ा ने कहा कि 'आपको लगातार मजबूत होने के लिए आंका जाता है. ये राय तो हमें हर हाल में मिलती ही रहेंगी. मेरे मन में मर्दों के लिए बेहद सम्मान और प्यार है, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ मर्द बहुत अहम और शानदार रहे हैं.' एक्ट्रेस ने कहा कि 'आज अगर कोई मर्द आगे बढ़ने का फैसला करता है, तलाक ले लेता है. अपने से आधी उम्र की किसी लड़की से शादी कर लेता है, तो ऐसा लगता है कि वाह, क्या मर्द है. लेकिन जब कोई औरत ऐसा करती है, तो उससे सवाल किए जाते है कि वो ऐसा क्यों करेगी? क्या उसे समझ नहीं है? लगातार रूढ़िवादी धारणाएं बनी रहती हैं.'

मां ने दी थी ऐसी सलाह

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने आगे बताया कि जब उन्होंने 25 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया था तो उनकी मां हैरान रह गई थीं. उन्होंने कहा 'मेरी मां हमेशा कहती थीं कि बाहर जाओ, अपनी जिंदगी एंजॉय करो और प्लीज पहले लड़के से शादी मत करना, जिसके साथ तुम डेट पर गई हो और मैंने ऐसा ही किया. मैंने उसे पहले लड़के से शादी की, जिसके साथ मैंने डेट किया था. वो समझ नहीं पाती थीं कि मैं ऐसा क्यों करूंगी.'

मलाइका अरोड़ा ने आगे कहा कि वो कहती थीं कि अगर तुम ऐसा करोगी, तो तुम्हें कभी कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या है? और मैं कहती थीं कि मां, अब शांत हो जाओ. लेकिन वो हमेशा से हमें जीने और सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती रही हैं. उन्होंने हमें कभी कुछ करने से नहीं रोका.