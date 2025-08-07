52 साल के इस सितारे ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मिनटों में फेल हो गए बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स, बना भारत का इकलौता स्टार
बॉलीवुड

52 साल के इस सितारे ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मिनटों में फेल हो गए बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स, बना भारत का इकलौता स्टार

52 साल का ये पॉपुलर सिंगर 20 साल से फैंस को एंटरटेन कर रहा है. इनके कई बॉलीवुड गाने बॉक्स ऑफिस पर आए और रातोंरात चार्ट बीट में शामिल हो गए.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:29 PM IST
कौन है ये सितारा?
कौन है ये सितारा?

First Indian Global Pop Power List: 52 साल का ये पॉपुलर सिंगर 20 साल से फैंस को एंटरटेन कर रहा है. इनके कई बॉलीवुड गाने बॉक्स ऑफिस पर आए और रातोंरात चार्ट बीट में शामिल हो गए. अब इस सितारे ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि ये भारत का पहला ऐसा सितारा बन गया है जो ब्लूमबर्ग की पॉप पॉवर लिस्ट में शामिल हो गया है. 

22वें नंबर पर हिमेश रेशमिया

ये सितारा कोई और नहीं हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) है. गुरुवार को ब्लूमबर्ग की सामने आई लिस्ट में हिमेश ऐसे इकलौते सितारे है जिनका नाम दुनिया को मोस्ट इंफ्लुएंशियल पॉप लिस्ट में शामिल हुए. मलोन, बेले, ब्रूनो मार्स, बियॉन्से, सबरीना, जे होप, कोल्डप्ले और बैड बनी के अलावा कई और हॉलीवुड स्टार्स के नाम  इस लिस्ट में है. जिसमें हिमेश रेशमिया 22वें नंबर पर है.

120,000 लोगों ने किया था अप्लाई

इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीबन 120,000 लोगों ने अप्लाई किया था. जिसमें फैंस ने भी हिस्सा लिया. वोट के आधार पर लोग इस प्रोसेस से आउट हुए. हिमेश ने इसका खुलासा अपनी इंस्टा स्टोरी से किया. जिसमें कई लोगों ने उन्हें बधाई दी. बीते महीने, हिमेश रेशमिया ने सारेगामा लाइफ दिल्ली में किया. जिसमें हजारों की संख्या में उनके फैंस शामिल हुए. इन शोज में 'तेरा सुरूर', 'झलक दिखलाजा', 'हुक्का बार', 'आशिकी में तेरी' जैसे कई हिट गाने गाए. इसमें प्रगति नागपाल, अर्जुन तन्वर और माही ने भी परफॉर्म किया. 

'प्रेग्नेंसी से नहीं थे खुश पहनाते थे टाइट कपड़े...'अक्षय कुमार की हीरोइन ने खोली फिल्म इंडस्ट्री की पोल, बताया क्या हुआ था उस वक्त 

 

इस फिल्म में आए थे आखिरी बार नजर
वर्कफ्रंट की बात करें तो हिमेश रेशमिया आखिरी बार 'भड़ास रविकुमार' में नजर आए थे. इस फिल्म को लोगों से मिक्स रिस्पांस मिला था. इसने वर्ल्डवाइड 10.98 करोड़ का कलेक्शन किया था.आपको बता दें, हिमेश रेशमिया ने अपने करियर की शुरुआत कई टीवी शोज को प्रोड्यूस करके किया था. इसके बाद कई फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया और गाने गाए. यहां तक कि कई फिल्मों में एक्टिंग भी की.

