Advertisement
trendingNow13111581
Hindi Newsबॉलीवुडतेहरान की निर्माता का निधन...एथेंस के होटल में मिलीं मृत, इंडस्ट्री में शोक की लहर

'तेहरान' की निर्माता का निधन...एथेंस के होटल में मिलीं मृत, इंडस्ट्री में शोक की लहर

मशहूर ड्रामा सीरीज 'तेहरान' की निर्माता और क्रिएटर डाना ईडन का 52 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वह ग्रीस में 'तेहरान' के चौथे सीजन की शूटिंग कर रही थीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तेहरान' की निर्माता का निधन...एथेंस के होटल में मिलीं मृत, इंडस्ट्री में शोक की लहर

मशहूर ड्रामा सीरीज 'तेहरान' की निर्माता और क्रिएटर डाना ईडन का 52 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वह ग्रीस में 'तेहरान' के चौथे सीजन की शूटिंग कर रही थीं. उनके निधन से इजराइल टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 

इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर 'कान' ने डाना ईडन के निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि हाल के दिनों में 'तेहरान' के चौथे सीजन की शूटिंग ग्रीस में चल रही थी. डाना ईडन इस शूटिंग को बेहद करीब से मॉनिटर कर रही थीं और इसी सिलसिले में उन्होंने ग्रीस का सफर किया था.

'तेहरान' की निर्माता का निधन

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रॉडकास्टर के मुताबिक, डाना ईडन एथेंस के एक होटल में मृत अवस्था में पाई गईं. बताया गया कि जब वह लंबे समय तक कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रही थीं, तो उनके भाई उन्हें तलाशते हुए होटल पहुंचे, जहां उन्होंने डाना को कमरे में मृत पाया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

fallback

ग्रीक पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही होटल के सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ के बयान भी ले रही हैं. अधिकारी सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रहे हैं.

इंडस्ट्री में शोक की लहर

डाना ईडन को इजराइल की सबसे सफल और प्रभावशाली टेलीविजन प्रोड्यूसर्स में गिना जाता था. वह हिट सीरीज 'तेहरान' की निर्माता और क्रिएटर थीं. उन्होंने अपने करियर में कई चर्चित टीवी प्रोजेक्ट्स पर काम किया. 'सेविंग्स द वाइल्डलाइफ', 'शी हैज इट', 'मैगपाई' और 'शाकशौका' जैसे शोज के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पहचान मिली.

fallback

डाना ईडन ने अपने प्रोफेशनल पार्टनरशिप प्रोड्यूसर शूला स्पीगल के साथ मिलकर डोना और शुला प्रोडक्शंस की स्थापना की थी, जिसके बैनर तले 'तेहरान' समेत कई सफल प्रोजेक्ट्स बनाए गए. 'तेहरान' एक एजेंट के खुफिया मिशन पर आधारित कहानी है. यह सीरीज न सिर्फ इजराइल में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद लोकप्रिय रही. यह एप्पल टीवी प्लस पर उपलब्ध है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Dana Eden

Trending news

आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंता बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंता बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
AI Impact Summit 2026
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
Kerala News
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज