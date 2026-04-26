Viral Video: 2 लाइन गा दीजिए... सुनते ही भड़क उठे कैलाश खेर, बोले- 'सचिन को बोलिए छक्का...'

Kailash Kher Got Angry On Singing Request: बॉलीवुड के फेमस सिंगर कैलाश खेर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ऑडियंस को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं. उनसे इवेंट में दो लाइन गाने की गुजारिश की गई थी, जिससे वह आहत हो गए. कैलाश ने कहा, 'कलाकारों को जोकर मत बनाइए.' सिंगर से इस तरह की मांग नहीं करनी चाहिए. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-
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Kailash Kher Got Angry On Singing Request: दिग्गज सिंगर कैलाश खेर शनिवार को दिल्ली में एक अवॉर्ड शो में पहुंचे थे, जहां उनसे कुछ लाइनें गाने की गुजारिश की गई. उन्होंने न सिर्फ गाने से मना किया, बल्कि ऑर्गेनाइज़र समेत इवेंट में बैठी ऑडियंस को नसीहत भी दी. सिंगर ने गुस्सा होते हुए कहा, 'कलाकार को जोकर मत बनाइए. सिंगर से इस तरह की मांग नहीं करनी चाहिए.' इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य फील्ड के लोगों से भी सिंगर की तुलना की. कैलाश खेर ने कहा, 'यह वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेटर से छक्का मारने या किसी फौजी से गोली चलाने के लिए कहना.'
हाल ही में 25 अप्रैल को दिल्ली के एक बड़े होटल में आयोजित अवॉर्ड फंक्शन में कैलाश खेर बतौर गेस्ट शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम के दौरान एक महिला होस्ट ने उनसे मंच पर कुछ गाने का अनुरोध किया. लेकिन इस साधारण-सी लगने वाली मांग पर कैलाश खेर ने तीखा जवाब दिया. दरअसल, उनसे कहा गया कि वह दर्शकों के लिए दो लाइन गा दें. उन्होंने कलाकारों से मांग पर परफॉर्म करने की इस प्रथा की आलोचना की और पूछा कि क्या कोई सचिन तेंदुलकर से कहेगा कि वह दर्शकों के लिए एक छक्का मारकर दिखा दें. कैलाश खेर ने कहा कि उन्हें यह प्रथा बहुत बुरी लगती है और उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि ऐसा न करें. वायरल हो रहे क्लिप में वे कहते सुनाई देते हैं, 'यही मैं बदलना चाहता हूं. यही मेरे मन में लगी हुई है. गायक और संगत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि बस दो लाइन गा दीजिए, मूड बना दीजिए. यह बहुत गलत है. ऐसी रिक्वेस्ट ही मत कीजिए.'
वहीं कैलाश खेर ने आगे कहा, 'आप सचिन तेंदुलकर से कहेंगे कि जरा एक छक्का लगाकर दिखा दीजिए?' उन्होंने यह भी कहा कि कोई आर्मी वाले से भी तुरंत पोजीशन लेकर गोली चलाने को नहीं कहेगा. कलाकारों के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए. कैलाश खेर का कहना है कि कलाकारों को जोकर या सिर्फ मनोरंजन करने वाला नहीं बनाना चाहिए. सच्चे कलाकार अपनी अंतरात्मा के साधक होते हैं. इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ लोगों ने कैलाश खेर से सहमति नहीं जताई है, जबकि कुछ को इसमें कोई गलत बात नहीं लगी. कैलाश खेर अक्सर अपने मन की बात खुलकर कहते हैं.
बता दें कि कैलाश खेर भारतीय संगीत इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. उन्होंने 'अल्लाह के बंदे', 'तेरी दीवानी', 'सैय्यां', 'चांद सिफारिश' जैसे कई सुपरहिट गाने गाए हैं. उनकी आवाज और सूफी अंदाज ने उन्हें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है.
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