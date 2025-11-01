'खूबसूरती नहीं, टैलेंट से जीता दिल', 52 साल की हसीना, दर्शकों के दिलों पर छोड़ी गहरी छाप, पहचाना?

Tisca Chopra: एक्ट्रेस और निर्देशक टिस्का चोपड़ा खूबसूरती के साथ-साथ मजबूत किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है, लेकिन उनके कुछ किरदार ऐसे थे जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी.
Tisca Chopra: एक्ट्रेस और निर्देशक टिस्का चोपड़ा खूबसूरती के साथ-साथ मजबूत किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है, लेकिन उनके कुछ किरदार ऐसे थे जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी. आज टिस्का चोपड़ा का जन्मदिन है. आइए टिस्का के बेमिसाल और यादगार किरदारों के बारे में जानते हैं.
'हिट: द थर्ड केस'
2023 में आई 'हिट: द थर्ड केस' एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार नानी को देखा गया. फिल्म में उन्होंने एडीजीपी कर्णिका आहूजा का रोल प्ले किया था, जिसमें वो खौफनाक और हत्यारे गैंग को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इस रोल में टिस्का की संजीदगी से भरी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.
'दहन: रकन का रहस्य'
2022 में आई टीवी सीरीज 'दहन: रकन का रहस्य' में आईएएस ऑफिसर अवनि राउत का किरदार निभाया था. अवनि राउत एक जिद्दी और अपने फर्ज को मानने वाली ऑफिसर हैं और विज्ञान पर यकीन करती हैं, लेकिन सुपरनेचुरल ताकतों से सामना होने के बाद उनका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है.
'गुड न्यूज़'
करीना कपूर और अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म 'गुड न्यूज़' (2019) में टिस्का चोपड़ा ने फर्टिलिटी डॉक्टर डॉ. संध्या जोशी का रोल निभाया था. फिल्म में उनकी कॉमेडी टाइमिंग और ह्यूमर को काफी पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म के आखिर में उनका किरदार बेहद संजीदा हो गया. 2015 में आई फिल्म 'रहस्य' में टिस्का चोपड़ा ने आरती महाजन नाम की महिला का रोल प्ले किया है, जिन्हें अपनी ही बेटी के मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की जाती है. इस फिल्म में टिस्का का अभिनय इतना जोरदार था कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था.
'तारे जमीन पर'
2007 में आई फिल्म 'तारे जमीन पर' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म में आमिर खान भी थे और टिस्का ने ईशान की मां माया अवस्थी का रोल प्ले किया था. फिल्म में एक्ट्रेस ने सामाजिक स्तर के दबाव और मानसिक बीमारी से जूझ रहे बच्चे के संघर्ष के बीच पुल बनने वाली मां का रोल प्ले किया, जो सभी मां के लिए प्रेरणादायक है. (एजेंसी)
