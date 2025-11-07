3000 रुपये से की थी शुरुआत, आज करोड़ों के हैं मालिक, बने OTT की दुनिया के बेताज बादशाह, दे चुके कई हिट-सुपरहिट फिल्में-सीरीज

OTT Versatile Actor Rajesh Tailang: हम यहां 52 साल के हिंदी सिनेमा के वर्सेटाइल एक्टर राजेश तैलंग की बात कर रहे हैं, जो जल्द ही ‘दिल्ली क्राइम’ के तीसरे सीजन में नजर आने वाले हैं. ये सीरीज 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसको लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. 10 अक्टूबर, 1973 को बीकानेर, राजस्थान में जन्मे राजेश तैलंग एक सांस्कृतिक माहौल वाले परिवार में पले-बढ़े. उनके पिता श्रीकृष्ण तैलंग कला प्रेमी थे.

उनके भाई सुधीर तैलंग मशहूर राजनीतिक कार्टूनिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे. बचपन से ही राजेश का रुझान कला और अभिनय की ओर था, जिसने आगे चलकर उनके करियर की दिशा तय की. राजेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सदुल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से की और फिर बीकानेर के ‘डूंगर कॉलेज’ से मैथ में बीएससी की डिग्री हासिल की. हालांकि, उनकी असली चाहत पढ़ाई में नहीं बल्कि अभिनय में थी. इसी जुनून ने उन्हें ‘नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा’ यानी एनएसडी तक पहुंचाया.

3000 रुपये से की थी करियर की शुरुआत

जहां उन्होंने थिएटर और अभिनय की बारीकियां सीखीं. यहीं से उन्होंने अपने अभिनय सफर की मजबूत नींव रखी और आगे चलकर फिल्म और टीवी दोनों में पहचान बनाई. राजेश तैलंग ने 1989 में दूरदर्शन के शो ‘ढाई अक्षर’ से अपने करियर की शुरुआत की. इस शो के लिए उन्हें 3000 रुपये की पहली सैलरी मिली थी. ये छोटी रकम उनके बड़े सपनों की शुरुआत थी. 90 के दशक के मशहूर सीरियल ‘शांति’ में भी वे नजर आए. फिल्मों में उन्होंने ‘हजार चौरासी की मां’ (1998) से डेब्यू किया.

‘मिर्जापुर’ से मिली असली पहचान

धीरे-धीरे उन्होंने अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई और 2013 की फिल्म ‘सिद्धार्थ’ में उनके काम ने उन्हें ‘कनाडियन स्क्रीन अवॉर्ड्स’ में बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन दिलाया. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दौर में राजेश तैलंग ने अपनी एक नई जगह बनाई. अमेजन प्राइम की हिट सीरीज ‘मिर्जापुर’ में उन्होंने ‘रमाकांत पंडित’ का किरदार निभाया, जिसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. उनकी एक्टिंग स्टाइल सादगी में भी गहराई दिखाती है. ‘सेलेक्शन डे’, ‘बैंडिश बैंडिट्स’ और ‘फियर स्टोरी’ जैसी वेब सीरीज में भी उनके काम को खूब सराहा गया.

अपने अभिनय से हर किरदार में फूंकी जान

हर किरदार में वे सच्चाई और भावना का रंग भर देते हैं, जिससे दर्शक उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं. नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ (2019) ने राजेश तैलंग के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. उन्होंने इसमें ‘इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह’ का किरदार निभाया, जो 2012 दिल्ली गैंगरेप केस पर आधारित थी. इस सीरीज ने ‘इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड’ जीता और राजेश की शांत लेकिन असरदार अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया. उनके अभिनय ने कहानी में इमोशनल गहराई जोड़ दी, जिससे वो आम लोगों के बीच पहचाना बना पाए.

शानदार कवि और राइटर भी हैं राजेश तैलंग

अभिनय के अलावा राजेश तैलंग एक शानदार कवि और राइटर भी हैं. उनकी रचनाओं में जिंदगी के एक्सपीरियंस और इनमोशन्स की झलक दिखती है. उनकी राइटिंग उनके अंदर के उस कलाकार को दिखाती है जो हर किरदार में सच्चाई से उतरता है. चाहे मंच हो या स्क्रीन, वे हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं. उनका सफर ये साबित करता है कि अगर जुनून सच्चा हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है. राजेश तैलंग आज भी अभिनय के लिए उसी समर्पण से जुड़े हैं. उनके फैंस उनको खूब पसंद भी करते हैं.