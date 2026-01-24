Advertisement
जुबीन गर्ग मौत मामले में परिवार ने उठाया बड़ा कदम, पीएम मोदी को लिखा खत, इंसाफ की उम्मीद में की ये मांग

जुबीन गर्ग की मौत को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. इस केस में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई. इस सिंगर के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें कई चीजों की मांग की है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:51 PM IST
Zubeen Garg Death Case: 52 साल की उम्र में बॉलीवुड के नामचीन सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है. सिंगर की सिंगापुर में रहस्यमयी हालातों में निधन हो गया था. सिंगर की मौत को 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है. ऐसे में परिवार और असम के सीएम ने सिंगर की मौत के मर्डर का नाम दिया. इस बीच अब इस केस में एक नया मोड़ आया है. सिंगर के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में इन्होंने कई मांग की है. जिसमें इस केस को फास्ट ट्रैक मोड में चलाने की गुजारिश भी शामिल है.

पत्र में की ये मांग

इस पत्र में परिवार ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए लिखा कि वो उचित डिप्लोमैटिक चैनलों को इस्तेमाल करें और सिंगापुर सरकार के साथ कानूनी तालमेल बिठाकर मामले की तह तक जाए. जुबीन गर्ग न केवल असम बल्कि पूरे देश के एक बड़े कलाकार थे. इस पत्र में केस की गंभीरता को देखते हुए टीम ने राष्ट्रीय स्तर के एक्सपीरियंस और वरिष्ठ वकीलों को शामिल करने का सजेशन दिया गया है. परिवार ने मांग की है कि जब तक न्याय प्रक्रिया पूरी ना हो जाए किसी भी आरोपी को जमानत ना दी जाए. साथ ही दोषियों को कड़ी सजा मिले. सोशल मीडिया पर परिवार द्वारा पीएम मोदी को लिखा ये पत्र वायरल हो रहा है.

A post shared by Zubeen Garg (@zubeen.garg)

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत
जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर,2025 को हुई थी. कुछ दिन पहले चैनल एशिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच अधिकारी ने कोर्ट में बताया कि घटना के समय जुबीन गर्ग बहुत ज्यादा नशे में था. कई चश्मदीदों ने उन्हें यॉट की तरफ वापस आने की कोशिश करते देखा था. लेकिन, उनका शरीर ढीला पड़ गया था और वो मुंह के बल पानी मैं तैरने लगे थे. उन्हें तुरंत यॉट पर लाया गया. इसके बाद सीपीआर दिया गया. लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी और उनका निधन हो गया.

 

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

Zubeen Garg

