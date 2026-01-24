जुबीन गर्ग मौत मामले में परिवार ने उठाया बड़ा कदम, पीएम मोदी को लिखा खत, इंसाफ की उम्मीद में की ये मांग

Zubeen Garg Death Case: 52 साल की उम्र में बॉलीवुड के नामचीन सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है. सिंगर की सिंगापुर में रहस्यमयी हालातों में निधन हो गया था. सिंगर की मौत को 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है. ऐसे में परिवार और असम के सीएम ने सिंगर की मौत के मर्डर का नाम दिया. इस बीच अब इस केस में एक नया मोड़ आया है. सिंगर के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में इन्होंने कई मांग की है. जिसमें इस केस को फास्ट ट्रैक मोड में चलाने की गुजारिश भी शामिल है.

पत्र में की ये मांग

इस पत्र में परिवार ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए लिखा कि वो उचित डिप्लोमैटिक चैनलों को इस्तेमाल करें और सिंगापुर सरकार के साथ कानूनी तालमेल बिठाकर मामले की तह तक जाए. जुबीन गर्ग न केवल असम बल्कि पूरे देश के एक बड़े कलाकार थे. इस पत्र में केस की गंभीरता को देखते हुए टीम ने राष्ट्रीय स्तर के एक्सपीरियंस और वरिष्ठ वकीलों को शामिल करने का सजेशन दिया गया है. परिवार ने मांग की है कि जब तक न्याय प्रक्रिया पूरी ना हो जाए किसी भी आरोपी को जमानत ना दी जाए. साथ ही दोषियों को कड़ी सजा मिले. सोशल मीडिया पर परिवार द्वारा पीएम मोदी को लिखा ये पत्र वायरल हो रहा है.

The family of the late Singer Zubeen Garg writes to Prime Minister Narendra Modi, requesting the Constitution of a Special Court, an expedited trial in Assam and appropriate diplomatic-legal action in Singapore in the matter of the death of Late Zubeen Garg (Pic Source: Garima… pic.twitter.com/wqkh87BKij — ANI (@ANI) January 24, 2026

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर,2025 को हुई थी. कुछ दिन पहले चैनल एशिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच अधिकारी ने कोर्ट में बताया कि घटना के समय जुबीन गर्ग बहुत ज्यादा नशे में था. कई चश्मदीदों ने उन्हें यॉट की तरफ वापस आने की कोशिश करते देखा था. लेकिन, उनका शरीर ढीला पड़ गया था और वो मुंह के बल पानी मैं तैरने लगे थे. उन्हें तुरंत यॉट पर लाया गया. इसके बाद सीपीआर दिया गया. लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी और उनका निधन हो गया.