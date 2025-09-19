52 साल की उम्र में अचानक कैसे हो गई बॉलीवुड के टॉप सिंगर जुबीन गर्ग की मौत, क्या है डेथ का असली रीजन?

Singer Zubeen Garg Death Reason: 52 साल के बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर सिंगह जुबीन गर्ग की मौत हो गई है. उनकी मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है. कई हिट गाने गाकर देश और विदेश में जलवा बिखेरने वाले सिंगर जुबीन गर्ग की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है. लेकिन, सवाल ये उठता है कि इतने यंग और टैलेंटेड सिंगर की आखिर मौत कैसे हुई.

स्कूबा डाइविंग के वक्त हादसा

जिस वक्त सिंगर की मौत हुई उस वक्त वो सिंगापुर में थे. कहा जा रहा है कि जुबीन की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त उनके साथ दुखद हादसा हुआ और वो दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सिंगापुर पुलिस ने समुद्र से बाहर निकाला और पास के अस्पताल में आनन- फानन में भर्ती कराया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई और वो दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए.

क्या है मौत की असली वजह?

जुबीन की मौत की वजह को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं. कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. साथ ही पानी में सिर पर चोट भी लग गई थी. जिसके बाद उन्हें गुवाहाटी के डिब्रूगढ़ के अस्पताल में जे जाया गया था.

सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में गए थे सिंगर

बताया जा रहा है कि जुबीन गर्ग सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने सिंगापुर गए थे. इस फेस्टिवल के नॉर्थ ईस्ट रिप्रजेंटेटिव अनुज कुमार ने कहा- 'हमे बताते हुए काफी तकलीफ हो रही है कि जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं है. स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. इसके बाद उन्हें वहां मौजूद सीआरपीएफ ने सिंगापुर में अस्पताल ले गए और करीबन ढाई बजे उनकी डेथ हो गई.'