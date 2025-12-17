Advertisement
90s की वो टॉप एक्ट्रेस, जो दे चुकी कई करोड़ों की ब्लॉकबस्टर मूवीज, कभी सेट पर पड़ती थी खूब गालियां और डांट,पहचाना?

90s की वो टॉप एक्ट्रेस, जो दे चुकी कई करोड़ों की ब्लॉकबस्टर मूवीज, कभी सेट पर पड़ती थी खूब गालियां और डांट,पहचाना?

आज हम आपको बॉलीवुड की उस हसीना के बारे में बताएंगे जिसने अपनी खूबसूरती से पहली ही फिल्म में सभी को इंप्रेस कर दिया था. लेकिन, हिट के बाद फ्लॉप फिल्में होते ही कुछ वक्त के लिए स्क्रीन से गायब हो गईं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:23 PM IST
कौन है ये हसीना?
कौन है ये हसीना?

Guess This Actress: आज हम आपको 90s की ऐसी टॉप एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिसने फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के किंग खान के साथ अपना पहला कदम रखा था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया. लेकिन, पहली हिट के बाद एक्ट्रेस का करियर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया. कुछ फिल्में हिट देने के बाद उन्होंने फ्लॉप की लाइन लगा दी और स्क्रीन से गायब हो गईं. लेकिन, अब ये हसीना कम बैक करने वाली है. इनकी फिल्म भी इन दिनों काफी सुर्खियों में है. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने करियर को लेकर कई खुलासे किए.

कौन है ये हसीना?

इस हीरोइन का नाम महिमा चौधरी है जिन्होंने 'परदेस' फिल्म से डेब्यू किया था. ये फिल्म सुभाष घई की थी. सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि 'ऐसा कई बार हुआ. लोग माइक पर जोर जोर से चिल्लाते थे. जिसमें गालियां भी होती थीं. कई फालतू चीजें भी. एक बार कोई चिल्ला रहा था तो मेल एक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम जानती हो कि वो इन डायरेक्टली हमसे कुछ कहना चाह रहा है. मैंने जवाब हां में दिया. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि तुम उनके इशारे नहीं समझ रही हो.'

लोग करते थे बुरा बर्ताव

महिमा ने कहा कि 'ऐसा करना होता था. अब लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हैं. लोग 30 सेकेंड में बुरा बर्ताव देख लेंगे.पहले काफी ज्यादा बुरा बर्ताव लोग करते थे और ज्यादा निगेटिविटी भी होती थी. मेरे साथ ये एक्सपीरियंस दूसरी फिल्म में हुआ. दरअसल, महिमा की दूसरी फिल्म 'दाग द फायर' थी.' 

शूटिंग के दौरान खूब पड़ी डांट
एक्ट्रेस ने कहा कि 'शुरुआत में इन चीजों से बचने का हथियार अंग्रेजी बन गया था मैं अंग्रेजी में बात करती थी. यही मेरा बचाव का तरीका था. क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलने में वक्त लेंगे. इसी दौरान महिमा ने 'परदेस' शूटिंग का किस्सा भी सुनाया. महिला ने कहा कि कई बार किसी से डांट खाना फायदेमंद होता है. मेरी पहली फिल्म के दौरान ऐसा ही हुआ था. सुभाष जी ने मुझे कई बार बहुत डांटा. इसके बाद मैंने फोन वाला सीन किया. वही सबको पसंद आया. मुझे खूब रुलाया भी.' आपको बता दें, महिमा चौधरी जल्द ही संजय मिश्रा के साथ 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' फिल्म में नजर आने वाली हैं. ये मूवी 19 दिसंबर को रिलीज होगी.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

Mahima Chaudhry

