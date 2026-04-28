'हल्के में नहीं लिया जा सकता', रणवीर सिंह से विवाद पर बोले फरहान अख्तर; 'धुरंधर' एक्टर के 'डॉन 3' छोड़ने से 40 करोड़ का नुकसान!

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. बीते दिनों खबर आई कि रणवीर सिंह ने अचानक फिल्म को मना कर दिया है. वहीं, अब फिल्ममेकर फरहान अख्तर का इस मामले पर खुलकर बात की है. उनका कहना है कि ऐसे दौर को देखकर वो फील करते हैं कि उन्हें शायद एक्टिंग की ओर वापस रुख कर लेना चाहिए. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में फिल्ममेकर-एक्टर फरहान अख्तर ने कहा कि इस सेटबैक से उन्होंने सीखा है- 'अप्रत्याशित की उम्मीद रखो. जब तक आपके पास फिल्म तैयार न हो, कुछ भी हल्के में नहीं लिया जा सकता.'

डॉन 3 पर क्या बोले फरहान अख्तर

फरहान अख्तर कहते हैं, 'बीते कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है. आप सीखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद रखनी चाहिए. कुछ भी फिल्म बनने तक तय नहीं माना जा सकता.' एक्टर ने आगे कहा कि फिल्मों में उनका सफर बहुत शानदार रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण दौर आना स्वाभाविक है और वे इसे स्वीकार करते हैं.

उन्होंने अब तक के अपने करियर को याद करते हुए कहा, मैंने लगभग दो दशकों तक लगातार शानदार अनुभव हासिल किया है. इंडस्ट्री के कई बड़े नामों के साथ काम किया और अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला. लेकिन अब यह भी स्वीकार किया कि हर करियर में एक ऐसा दौर आता है, जब चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं.' फरहान आगे कहते हैं कि इस बार उन्होंने स्थिति को पहले की तुलना में तेजी से प्रोसेस किया.

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उन्होंने कहा, 'लक्ष्य' के रिस्पॉन्स ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था क्योंकि चीजें उनके विजन के अनुसार नहीं चलीं. लेकिन अब वे ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं और चुनौतियों को जिंदगी का हिस्सा मानते हैं. फरहान ने संकेत दिया कि 'डॉन 3' को नहीं छोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि यह फिल्म अभी भी उनके लिए 'उन अद्भुत कहानियों में से एक है जिसे वह बताना चाहते हैं'.

'धुरंधर' की सफलता के बाद रणवीर ने छोड़ी फिल्म?

बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर ने इस साल की शुरुआत में, 'धुरंधर' की सफलता के तुरंत बाद, 'डॉन 3' (Don 3) छोड़ दी. बताया जा रहा है कि स्क्रीनप्ले को लेकर मतभेद और देरी की खबरों के चलते इस विवाद के नतीजे सबके सामने आ गए. अब कथित तौर पर फिल्म के प्रोड्यूसर ने 40 करोड़ रुपये की भरपाई की मांग की है, जिसमें प्री-प्रोडक्शन खर्च, शूटिंग के शेड्यूल में बदलाव और इससे हुए नुकसान शामिल हैं. प्रोडक्शन कंपनी के अनुसार, रणवीर ने फिल्म की नींव रखने के काम को पूरा करने की मंजूरी दी थी.