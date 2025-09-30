Advertisement
दुर्योधन का रोल निभा सकते हैं जॉन अब्राहम, 'तेहरान' डायरेक्टर से चल रही बात

John Abraham को लेकर बड़ी खबर है. एक्टर तेहरान डायरेक्टर अपनी अगली फिल्म के लिए अप्रोच कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि इसमें वो दुर्योधन का रोल निभा सकते हैं.

John Abraham To Play Duryodhana: 'तेहरान'(Tehran) फिल्म में नजर आ चुके जॉन अब्राहिम से जुड़ी बड़ी खबर है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर 'तेहरान' डायरेक्टर की फिल्म मॉडर्न महाभारत में दुर्योधन का रोल प्ले कर सकते हैं. ये बिगेस्ट माइथोलॉजिल लीजेंड फिल्म होगी.

जॉन की नई फिल्म

पिंकविला से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महाभारत ए मॉडर्न टच वाली थीम पर बनने वाली फिल्म में जॉन को कास्ट किया जा सकता है. कहा जा रहा है कि जॉन का मूवी को लेकर डिस्कशन चल रहा है. डायरेक्टर अरुण गोपालन ने मॉडर्न एरा में महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी है. जॉन को फिल्म काफी पसंद आ रही है. अरुण का मेन गोल इस फिल्म को मॉडर्न एरा में स्क्रीन पर पेश करना है.

निभा सकते हैं दुर्योधन का रोल

खबरों की मानें तो जॉन अब्राहिम इस फिल्म में दुर्योधन का रोल निभा सकते हैं. इतना ही नहीं एक्टर संदीप लेजल केसाख मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे. वहीं फिल्म का प्री-प्रोडक्शन काम अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकता है. वहीं फिल्म जून,2026 में फ्लोर पर जा सकती है.सूत्रों की मानें तो जॉन कई सारी फिल्में अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. वो एक हाई कॉन्सेप्ट एक्शन फिल्म बनाना चाहते हैं जो उनके फैंस को एक अलग एक्सपीरियंस दें. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मुझे अपने फैसले...' 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' से बाहर निकाले जाने पर दीपिका पादुकोण का मुंहतोड़ जवाब

जॉन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

'तेहरान' फिल्म हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बजट 20 करोड़ था और इसे ओटीटी पर फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया.इसमें जॉन के साथ मानुषी छिल्लर थीं. जॉन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें रोहित शेट्टी की पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्निर राकेश मायरा की बायोपिक. इसके अलावा 'गरम मसाला 2' शामिल है. आपको बता दें, जॉन बीते कई साल से बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए हुए हैं. उनकी हर फिल्म अपनी दूसरी फिल्म से अलग और एक नया एक्सपीरियंस देती है

