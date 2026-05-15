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Hindi Newsबॉलीवुडआलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद, कान्स फिल्म फेस्टिवल में इग्नोर पर हुई थी ट्रोलिंग; कहा-अपने ही गिराने में लगे हैं

आलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद, कान्स फिल्म फेस्टिवल में 'इग्नोर' पर हुई थी ट्रोलिंग; कहा-अपने ही गिराने में लगे हैं

एक्ट्रेस आलिया भट्ट कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा. दावा किया गया कि इंटरनेशनल पैपराजी ने उन्हें इग्नोर किया.अब एक्टर सोनू सूद आलिया के समर्थन में उतरे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 15, 2026, 07:00 PM IST
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आलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद, कान्स फिल्म फेस्टिवल में 'इग्नोर' पर हुई थी ट्रोलिंग; कहा-अपने ही गिराने में लगे हैं

एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनो कांस फिल्म फेस्टिवल में कथित तौर पर फोटोग्राफर के द्वारा नरअंदाज किए जाने पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रही है. इसी, बीच शुक्रवार को अभिनेता सोनू सूद आलिया के सपोर्ट पर सामने आए. एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आलिया के लिए नोट शेयर किया. इसके जरिए उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकार की मेहनत और वैश्विक उपलब्धि को सिर्फ कैमरों की चमक से नहीं आंका जा सकता है.

आलिया भट्ट के बचाव में उतरे सोनू सूद

अभिनेता ने ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए नोट पर लिखा, "जब हमारा ही कोई अपना व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखता है, तो यह हमारे लिए गर्व का पल होना चाहिए, न कि कमियां ढूंढने का बहाना. हर उपलब्धि को सार्थक होने के लिए कैमरों, सुर्खियों या अजनबियों से मान्यता मिलने की जरूरत नहीं होती."

उन्होंने आलिया के अंतरराष्ट्रीय दौरे का सम्मान करते हुए लिखा, "अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर खड़े होना, अपनी कला का प्रतिनिधित्व करना और अपनी यात्रा को गरिमा के साथ आगे बढ़ाने का साहस ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है."

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एक्टर बोले- कैमरों की चमक से न आंकें

सोनू ने आगे लिखा, "आज की दुनिया को ट्रोलिंग की लत लग चुकी है, लेकिन हमें प्रोत्साहन को चुनना चाहिए. याद रखें जो लोग अपने सपने बुनने में व्यस्त होते हैं, उनके पास दूसरों को नीचे खींचने के लिए वक्त नहीं होता." उन्होंने आखिरी में लिखा, "हमें तुम पर गर्व है, मेरे दोस्त. सही लोगों ने तुम्हारी चमक को पहचान लिया." हालांकि, अपनी इस पोस्ट में सोनू ने साफ तौर पर आलिया का नाम नहीं लिखा लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर आलिया के लिए ही था क्योंकि अभी आलिया को सोशल मीडिया पर कांस दौरे पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

बता दें कि रेड कार्पेट पर उनके वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. जहां कुछ लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस और एलिगेंट लुक की तारीफ की, वहीं कुछ ट्रोलर्स ने उन्हें विदेशी पैपराजी द्वारा कम अटेंशन मिलने को लेकर आलोचना भी की.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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