'धुरंधर' के बाद पूरी तरह से बदल गए रहमान डकैत, न्यू लुक ने फैंस के उड़ाए होश, फोटो देखते ही बोले-सबसे दमदार किरदार तो अब आ रहा

Akshaye Khanna Transforms into Shukracharya: अक्षय खन्ना का क्रेज 'धुरंधर' के बाद से और ज्यादा बढ़ गया है. फिल्म में अक्षय ने रहमान डकैत का ऐसा किरदार निभाया कि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड 1300 करोड़ से ज्यादा बटोर लिए. ऐसे में एक्टर का एक नया लुक वायरल हो रहा है. ये नया लुक उनकी आने वाली फिल्म का है जिसमें उनके लुक में इतना ज्यादा चेंज आ गया है कि उन्हें एक झलक देख तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे.

अक्षय का ट्रांसफॉर्मेशन

अक्षय खन्ना का ये लुक उनकी अपकमिंग फिल्म 'महाकाली' का है. जिसमें एक्टर शुक्राचार्य का रोल निभाते नजर आएंगे. इसी फिल्म के सेट से एक बिहाइंड द सीन फोटो वायरल हो रही है. जिसमें अक्षय किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं.बढ़ी हुई सफेद रंग की दाढ़ी और सिर पर सफेद रंग के लंबे बाल और धोती पहने अक्षय को ये ट्रांसफॉर्मेशन फोटो, जिस जिसने भी देखा नो उनके लुक को देखकर दंग रह गया.

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मुझे आपके एक्सपीरियंस से...

अक्षय खन्ना का ये गजब के ट्रांसफॉर्मेशन वाली तस्वीर 'महाकाली' फिल्म की डायरेक्टर पूजा अपर्णा ने शेयर की है. जिसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'आपके साथ काम करके बेहतरीन लगा अक्षय सर. मुझे आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला. आप एक शानदार एक्टर हैं और आपकी एनर्जी भी कमाल की है. दुनिया को शुक्राचार्य से मिलवाने के लिए अब और इंतजार नहीं हो रहा. हमेशा महाकाली के प्रति ग्रेटफुल रहूंगा.'

अक्षय का तेलुगू डेब्यू

'महाकाली' फिल्म के साथ अक्षय खन्ना तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं. फिल्म मेकर ने जैसे ही अक्षय का ये खतरनाक लुक शेयर किया तो फैंस उसे देखकर हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा- 'भारतीय सिनेमा माइथोलॉजी के सबसे दमदार किरदार को अब देखेगा.' दूसरे ने लिखा- 'शानदार...इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है.' तीसरे ने लिखा- 'अक्षय की इस फिल्म को देखने का अब और इंतजार नहीं हो रहा.'