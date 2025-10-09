'मुझे उम्मीद है सच जल्दी सामने आएगा...' सिंगर जुबीन गर्ग की मौत पर पत्नी गरिमा का बयान, निधन को हो चुके 21 दिन

Zubeen Garg Death Case: सिंगापुर में हुई बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत पर रहस्य और गहराता जा रहा है. दो बार पोस्टमार्टम हुआ लेकिन उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है. ऐसे में एक ट्विस्ट ये भी आया है कि क्या जुबीन की मौत षड़यंत्र है और उन्हें जहर देकर मारा गया है.हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है.इस बीच सिंगर की वाइफ गरिमा ने बयान दिया है.

इस मामले को लेकर जुबीन की वाइफ गरिमा ने कहा- 'मुझे अभी भी भरोसा है, इस मामले में 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है. मैं बस धैर्य से इंतजार कर रहा हूं. हम लोग जांच टीम और न्याय व्यवस्था के साथ सहयोग कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि सच जल्दी सामने आएगा.'

