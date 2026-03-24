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Hindi Newsबॉलीवुडये मेरी बीवी नहीं बहन है...फरदीन खान संग नजर आई लेडी को पपाराजी ने समझा वाइफ, तो एक्टर ने सरेआम कह दी ये बात

'ये मेरी बीवी नहीं बहन है...'फरदीन खान संग नजर आई लेडी को पपाराजी ने समझा वाइफ, तो एक्टर ने सरेआम कह दी ये बात

Fardeen Khan का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फरदीन अपने साथ आई महिला को लेकर पपाराजी को सफाई देते हुए दिखे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:28 PM IST
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फरदीन खान और लैला खान
फरदीन खान और लैला खान

Fardeen Khan Video: 52 साल के फरदीन खान का सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर एक लेडी के साथ नजर आ रहे हैं. फरदीन को देखकर और साथ में दिख रही महिला को उनकी वाइफ समझकर लोग उन्हें उसी नाम से पुकारने लगे. जैसे ही फरदीन खान ने ये सुना तो वो वहीं रुक गए और पपाराजी का कन्फ्यूजन दूर किया. फरदीन खान का ये कुछ सेकंड का वीडियो मिनटों में हाइलाइट हो गया और तेजी से वायरल होने लगा.

ये मेरी बीवी नहीं है...
फरदीन खान ने पपाराजी से कहा कि ये जो साथ में चल रही है ये मेरी बीवी नहीं है बल्कि, बहन लैला खान है. अपनी बात को क्लियर करते हुए एक्टर ने कहा कि कई वीडियोज मैंने देखे हैं जिसमें वो गलत लेबल के साथ शेयर करते हैं कि ये मेरी बीवी है. फरदीन खान की ये बात सुनकर पपाराजी मुस्कुराने लगते हैं और लैला खान सहित फरदीन भी हंसने लगते हैं.

 

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2005 में हुई नताशा माधवानी से फरदीन की शादी

फरदीन खान ने मुमताज की बेटी नताशा माधवानी से साल 2005 में शादी की थी. इन दोनों के 2 बच्चे हैं. हालांकि, बीते कुछ दिनों से दोनों के अलग रहने की खबरें आ रही हैं. यहां तक कि इस बात को एक इंटरव्यू में मुमताज ने भी कहा था. कहा जाता है कि नताशा लंदन में सेटल हैं और फरदीन मुंबई में रहते हैं. इन दोनों के अलग होने की चर्चाएं अक्सर आती रहती हैं. लेकिन, कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं है. ये दोनों अपने बच्चों की परवरिश मिलकर कर रहे हैं.

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इस मूवी में आए थे नजर
फरदीन खान आखिरी बार स्क्रीन पर साल 2025 में आई 'हाउसफुल 5' में नजर आए थे. इससे पहले 'खेल खेल में' और 'विस्फोट' में दिखे थे. अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो 'राजा शिवाजी' है. 

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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