Advertisement
trendingNow13090362
Hindi Newsबॉलीवुडरणवीर सिंह के बाहर निकलते ही डॉन 3 पर लगा ग्रहण, अब 2021 में ऐलान हुई इस फिल्म पर काम करेंगे फरहान

रणवीर सिंह के बाहर निकलते ही 'डॉन 3' पर लगा ग्रहण, अब 2021 में ऐलान हुई इस फिल्म पर काम करेंगे फरहान

Farhan Akhtar की 'डॉन 3' को अलविदा कहने के बाद फिल्ममेकर इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पर फोक  कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इन दिनों 2021 में ऐलान हुई फिल्म को लेकर पूरी प्लानिंग में जुटे हुए हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 29, 2026, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फरहान अख्तर और रणवीर सिंह
फरहान अख्तर और रणवीर सिंह

Farhan Akhtar To Work on Jee Le Zara: 'डॉन 3' फिल्म फरहान अख्तर के सिर का दर्द बन गई है. पहले विक्रांत मैसी के इन और आउट को लेकर लगातार खबरें आ रही थीं तो वहीं उसके बाद हीरोइन के नाम पर कृति सेनन की एंट्री हुई. लेकिन, कुछ दिन पहले ही रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की खबरें आईं. जिसके बाद फरहान ने इस मूवी को होल्ड पर डाल दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अब अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी 'जी ले जरा' पर फोकस करेंगे. ये वो फिल्म है जिसका ऐलान फिल्म मेकर और एक्टर ने साल 2021 में किया था.

इस पर फोकस करेंगे फरहान

एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के मुताबिक 'डॉन 3' की कास्टिंग काफी क्रूशियल स्टेज पर है. वो फिलहाल देख रहे हैं कि 'डॉन' के रोल में कौन फिट बैठेगा जिसका प्रोसेस काफी लंबा है. ऐसे में एक्टर ने 'जी ले जरा' फिल्म पर फोकस करना चाहते हैं.जी ले जरा फरहान के लिए हमेशा से एक स्पेशल मूवी रही है. जहां एक ओर 'डॉन 3' की कास्टिंग में काफी वक्त लग रहा है ऐसे में उन्हें लगता है कि ये सही वक्त है कि वो इस मूवी पर काम करें.

Add Zee News as a Preferred Source

कहानी है रेडी

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'जी ले जरा' की स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो गई है. फिल्म में डिले सिर्फ तीन हसीनाओं की डेट की वजह से हो रहा है. अगर सब कुछ सही जाता है तो ये फिल्म इस साल के आखिर तक फ्लोर पर जा सकती है. खबरों की मानें अगर डेट सभी एलाइन हुई तो ये मूवी इस साल के मिड तक फ्लोर पर भी आ सकती है. सब कुछ सेट पर बस डेट्स को मैनेज किया जा रहा है. सूत्रों की मानें तो फरहान इन दिनों तीनों एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ से बातचीत कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि तीनों हसीनाओं की डेट्स अलाइन हो जाए. 

‘कोई सुपरह्यूमन नहीं बन जाता...’ दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग आवर्स पर आशुतोष राणा का दो टूक बयान, कह दिया कुछ ऐसा

रणवीर ने क्यों छोड़ी 'डॉन 3'?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' के हिट होने के बाद रणवीर सिंह की प्रायोरिटी बदल गई है. सूत्रों की मानें तो वो अब संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली संग कौलेबरोट करना चाहते हैं. वो बैक टू बैक गैंगस्टर टाइप की फिल्में नहीं करना चाहते. वो भी तब जब 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट आने वाला है.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Farhan AkhtarJee Le Zara

Trending news

76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
Hamas
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
अंतर-जातीय शादियां हो रहीं... चीफ जस्टिस का एक सवाल, UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
UGC rules controversy
अंतर-जातीय शादियां हो रहीं... चीफ जस्टिस का एक सवाल, UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
arab foreign ministers meeting
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
UGC Regulation 2026
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
Tamil Nadu news
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
Kerala Governor vs Speaker
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
ajit pawar death
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
चंडीगढ़ में खिला कमल, BJP के सौरभ जोशी बने नए मेयर, पहली बार हुआ हाथ उठाकर फैसला
Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ में खिला कमल, BJP के सौरभ जोशी बने नए मेयर, पहली बार हुआ हाथ उठाकर फैसला