फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह से मांगे 45 करोड़, अशोक पंडित ने बताया FWICE ने क्यों अपनाया ये सख्त रवैया?

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के अचानक छोड़ने के मामले में सख्त रुख अपनाया है. FWICE ने आदेश जारी करते हुए आरोप लगाया है कि 'धुरंधर' एक्टर ने तीन बार याद दिलाने के बावजूद उनके सामने मौजूद होकर इस मुद्दे पर चर्चा करने को नजरअंदाज किया और कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे में सोमवार यानी 25 मई को मुख्य सलाहकार अशोक पंडित, अध्यक्ष बीरेंद्र नाथ तिवारी और माननीय महासचिव अशोक दुबे ने FWICE के इस फैसले के मामले में मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि रणवीर ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से लगभग तीन हफ्ते पहले ही फिल्म छोड़ दी थी. अशोक पंडित ने यह भी साफ किया की कि फरहान के प्रोडक्शन हाउस, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर से 45 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.

रणवीर सिंह पर लगे आरोप

अशोक पंडित कहा कि फरहान अख्तर ने आईएफटीडीए में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रणवीर सिंह शूटिंग शुरू होने से लगभग तीन हफ्ते पहले फिल्म से बाहर हो गए थे. अशोक पंडित ने कहा, 'फरहान लंदन में थे, इसलिए वे ज़ूम के जरिए जुड़े, जबकि रितेश सिधवानी आईएफटीडीए ऑफिस गए. अगले दो घंटों में उन्होंने हमें पूरा मामला समझाया और बताया कि वे हमारे पास क्यों आए हैं. फिर, नियम के मुताबिक, हमने दूसरे पक्ष से संपर्क किया, हर 10 दिन में हमने रणवीर सिंह को तीन बार याद दिलाया कि वे हमसे मिलें और अपना पक्ष भी रखें. हालांकि, हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला.

अशोक पंडित ने आगे बताया कि फरहान अख्तर ने कथित तौर पर लगभग 45 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. उन्होंने बताया कि फरहान का मानना है कि ये अमाउंट ऑडिट किए गए प्री-प्रोडक्शन खर्चों के बराबर है. उन्होंने कहा, 'फरहान 45 करोड़ रुपये चाहते हैं. इस राशि का हिसाब-किताब हो चुका है और ऑडिट भी हो चुका है. हमने उनसे कहा है ये अमाउंट वही है, जो हमने खर्च किया है.' अशोक पंडित ने कहा, 'फरहान, रितेश, रणवीर और हम सभी एक साथ बैठकर पॉजिटिव रिजल्ट पर पहुंचने के लिए तैयार हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

फेडरेशन ने रणवीर सिंह पर लगाया बैन

अशोक पंडित ने कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री एक भरोसे पर चलने वाली व्यवस्था है. यहां जब कोई निर्माता किसी अभिनेता को साइन करता है, तो उसके बाद पूरी टीम उसी के अनुसार काम शुरू कर देती है. फिल्म की तैयारी, शूटिंग की प्लानिंग, लोकेशन, तकनीकी टीम, सेट और बाकी सभी चीजों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही किसी फिल्म की तैयारी शुरू होती है, निर्माता का पैसा लगातार लगना शुरू हो जाता है. ऐसे में अगर कोई एक्टर आखिरी समय में फिल्म छोड़ देता है, तो उसका असर सिर्फ निर्माता पर नहीं बल्कि सैकड़ों वर्कर्स और तकनीशियनों पर भी पड़ता है. उन्होंने आगे कहा, ''डॉन 3' फिल्म की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी थीं. शूटिंग की प्लानिंग हो चुकी थी और यूनिट लगभग रवाना होने वाली थी. लेकिन, तभी रणवीर सिंह ने अचानक प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला लिया. चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन इस तरह आखिरी समय पर फिल्म छोड़ देना इंडस्ट्री के लिए एक खतरनाक ट्रेंड बन सकता है.

उन्होंने कहा, 'फेडरेशन चाहता था कि रणवीर सिंह खुद सामने आकर बात करें, क्योंकि इतना बड़ा मामला केवल मैनेजर या प्रतिनिधि के जरिए हल नहीं किया जा सकता. यह सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के भरोसे और काम करने के तरीके से जुड़ा मुद्दा है. इंडस्ट्री इमोशनल बॉन्डिंग और ट्रस्ट फैक्टर पर काम करती है. निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और तकनीशियन एक-दूसरे पर भरोसा करके काम करते हैं. अगर यह भरोसा टूटने लगे, तो भविष्य में निर्माता किसी बड़े स्टार पर निवेश करने से डरेंगे. इससे पूरी इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है. यह खतरनाक ट्रेंड बन सकता है.'

क्या है पूरा मामला?

पूरा विवाद फिल्म 'डॉन 3' से जुड़ा है. इस फिल्म की घोषणा साल 2023 में हुई थी, और इसमें रणवीर सिंह को लीड रोल में लिया गया था. पहले अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी फिल्म का हिस्सा थीं, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेग्नेंसी और ब्रेक के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया. इसके बाद फिल्म की शूटिंग लगातार टलती रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव चाहते थे, लेकिन मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं थे. इसी बीच रणवीर ने फिल्म छोड़ दी. इसके बाद फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दावा किया कि उन्हें करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों ने कोशिश की थी. यहां तक कि आमिर खान ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका.