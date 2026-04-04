'लाइफ में ही एक्शन और कॉमेडी...', डायरेक्टर रोहित शेट्टी की क्रिप्टिक पोस्ट; फायरिंग की घटना के दो महीने बाद बताया हाल

Rohit Shetty Post: बॉलीवुड के एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गोलमाल 5 की शूटिंग में बिजी है. इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है.
Trending Photos
1 फरवरी की रात को रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर फायरिंग की घटना के बाद से अब तक मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस लगातार सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है लेकिन इस घटनाक्रम के बाद से निर्देशक रोहित शेट्टी ने चुप्पी साध रखी है. वे लगातार अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं लेकिन पहली बार निर्देशक ने जिंदगी में चल रही उथल-पुथल को लेकर अपनी बात रखी है.
गोलमाल-5 की शूटिंग में बिजी रोहित शेट्टी ने घटना के 2 महीने बाद अपने साथ घटी घटना के बारे में बात की है. अभिनेता ने अपनी नई फोटो अपडेट करते हुए लिखा है, 'इन सभी वर्षों में एक्शन और कॉमेडी फिल्में बनाते हुए, अब साला लाइफ में ही एक्शन और कॉमेडी चल रही है.' पोस्ट सामने आने के बाद यूजर्स लगातार निर्देशक का हौसला बढ़ा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि चिंता की बात नहीं है, आप दोबारा शानदार कमबैक करेंगे. वहीं कुछ यूजर्स निर्देशक की फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: 5 मिनट 38 सेकेंड का वो रोमांटिक गाना…जिसे सुनते ही मुस्कुरा उठती है रूठती हसीना, हर लाइन सीधे दिल में उतर जाए, 44 साल बाद भी कम नहीं हुआ जादू
पोस्ट से साफ है कि रोहित शेट्टी जुहू में उनके घर हुई घटना की बात कर रहे हैं. तब से लेकर अभी तक निर्देशक लगातार पुलिस के संपर्क में हैं, और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है. रोहित फिलहाल अक्षय कुमार, अजय देवगन, तुषार कपूर और अरशद वारसी के साथ मिलकर गोलमाल-5 की शूटिंग में बिजी हैं. निर्देशक ने फिल्म से जुड़ी एक वीडियो भी पोस्ट की थी, जिसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों को बाकी को-स्टार्स के साथ मस्ती करते हुए देखा गया था.
वहीं बात अगर रोहित शेट्टी के घर हुई हमले की करें तो मामले में बीते दिन ही 14वें आरोपी गोलू को कोर्ट ने पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, क्योंकि उन्हें मामले में और पूछताछ करनी थी. हालांकि, कोर्ट ने पुलिस रिमांड को खत्म कर आरोपी गोलू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस घटना के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं. पुलिस को शक है कि अभिनेता रणवीर सिंह के मैनेजर को धमकी भरा वॉयस ऑडियो भेजने वाला भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है.
ये भी पढ़ें: Dacoit Trailer: एक्शन, रोमांस और इमोशन...रिलीज हुआ 'डकैत' का ट्रेलर; एक्शन में दिखे अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.