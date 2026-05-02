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Hindi Newsबॉलीवुडवो बॉलीवुड स्टार... क्रिश्चियन लड़की से शादी के लिए हिंदू से बना ईसाई, फिर कुछ ऐसा हुआ चमत्कार, बीवी ही बन गई सबसे बड़ी शिव भक्त

वो बॉलीवुड स्टार... क्रिश्चियन लड़की से शादी के लिए हिंदू से बना ईसाई, फिर कुछ ऐसा हुआ चमत्कार, बीवी ही बन गई सबसे बड़ी शिव भक्त

Gusse This Bollywood Star: आज हम आपको उस बॉलीवुड स्टार के बारे में बताएंगे, जिसने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया था, लेकिन कुछ समय बाद मंदिर मं एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उस स्टार की क्रिश्चियन बीवी ही सबसे बड़ी शिव भक्त बन गई. आखिर क्या था वो चमत्कार, जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 02, 2026, 02:17 PM IST
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Gusse This Bollywood Star
Gusse This Bollywood Star

Gusse This Bollywood Star: बॉलीवुड में एक ऐसे स्टार हैं जिनकी जिंदगी काफी दिलचस्प रही है. बचपन में उनका नाम कुछ और था और वे एक हिंदू परिवार में पले-बढ़े थे. घर का माहौल धार्मिक था, लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनका रुझान ईसाई धर्म की तरफ बढ़ने लगा. इसकी वजह उनका बचपन में चर्च आना-जाना था. वहीं से उनकी सोच और आस्था में बदलाव आया. बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया. लेकिन उनके अंदर देवी-देवताओं के लिए जुड़ाव कभी खत्म नहीं हुआ.

वक्त के साथ उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की और दोनों ने मिलकर नई जिंदगी शुरूआत की. दिलचस्प और सबसे खास बात ये है कि शादी के बाद भी उनके घर में हिंदू देवी-देवताओं के लिए सम्मान कम नहीं हुआ. एक दिन उनके घर के शिव मंदिर में ऐसा कुछ हुआ, जिसे उन्होंने चमत्कार माना. उसी घटना के बाद दोनों की आस्था भगवान शिव में और गहरी हो गई. आज भी उनकी पत्नी हर दिन पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं. हम यहां रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल की बात कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में धर्म से ज्यादा आस्था की अहमियत है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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घर के मंदिर हुआ ऐसा चमत्कार, बदल गई दुनिया

अपने एक इंटरव्यू के दौरन लिजेल ने बताया कि जिस जमीन पर उनका घर बना है, वहां पहले से एक शिवलिंग मौजूद था. बाद में उसी जगह पर उनका घर बनाया गया. उन्होंने कहा कि ये बात उनके लिए बहुत खास है और इसे वो एक आशीर्वाद मानती हैं. लिजेल ने ये भी बताया कि एक बार मंदिर के पास उन्हें एक सांप दिखाई दिया था. उन्होंने इसे एक भगवान शिव के संकेत की तरह लिया, जिसके बाद उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई. आज उन्होंने अपने घर के एक हिस्स में पूरा शिव मंदिर बना रखा है, जहां वे रोज पूजा करती हैं और शांति महसूस करती हैं.

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हर दिन करती हैं जल अभिषेक

हालांकि, लिजेल का जन्म ईसाई धर्म में हुआ है. लेकिन भगवान शिव के लिए उनकी आस्था बहुत गहरी है. वे हर सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं. उनका कहना है कि पुराने घर में भी मंदिर था, लेकिन वहां समय की कमी के चलते वे रोज पूजा नहीं कर पाती थीं. नए घर में आने के बाद उन्होंने अपनी इस आदत को बदला और मजबूत बना लिया है. अब वे बिना जल्दबाजी के शांति से पूजा करती हैं. उनके लिए ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं, बल्कि मन को शांति देने वाला खास पल है, जो उन्हें अंदर से सुकून देता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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15 साल की उम्र में बदला धर्म

रेमो डिसूजा ने अपनी लाइफ के समय को याद किया जब उन्होंने बहुत छोटी उम्र में बड़ा फैसला लिया था. तब वे सिर्फ 15 साल के थे और एक चर्च में सेवा किया करते थे. वहीं के पादरी की सलाह ने उनकी सोच बदल दी और उन्होंने ईसाई धर्म अपनाने का फैसला लिया. इसी दौरान उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया. पहले उनका नाम रमेश था, जिसे बाद में उन्होंने रेमो रख लिया. हालांकि, धर्म बदलने के बाद भी उन्होंने अपने पुराने संस्कार और परंपराएं नहीं छोड़ीं. यही वजह है कि आज भी वे हर धर्म का पूरा सम्मान करते हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं. 

डांस से बनाई अलग पहचान

रेमो के लिए यहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था. बचपन से ही उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आ गए. उनके पिता चाहते थे कि वे एयरफोर्स जॉइन करें, लेकिन रेमो ने अपने दिल की सुनी और डांस को चुना. उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि खुद से ही डांस सीखा. वे टीवी पर माइकल जैक्सन को देखकर घंटों प्रैक्टिस करते थे. धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली. आज वे डांसर के साथ-साथ कोरियोग्राफर और डायरेक्टर भी हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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Remo Dsouza

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