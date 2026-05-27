रुद्राक्ष माला और चंदन तिलक...भोले की भक्ति में डूबे दिखे कैलाश खेर; बद्रीनाथ से शेयर की खास तस्वीरें

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मशहूर गायक कैलाश खेर इन दिनों अपनी धार्मिक यात्राओं को लेकर चर्चा में हैं. कुछ समय पहले उन्होंने केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन किए थे और अब वह बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते नजर आए. उनकी इस यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. कैलाश खेर ने इंस्टाग्राम पर बद्रीनाथ यात्रा की कुछ तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में वह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी है और माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ है. बता दें कि ये दोनों चीजें भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी मानी जाती हैं. तस्वीर के बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे हैं. चारों तरफ बर्फ और ऊंचे पहाड़ों का सुंदर नजारा नजर आ रहा है.
कैलाश खेर ने अपनी पोस्ट के साथ कैप्शन में पहाड़ वाला इमोजी शेयर किया. फैंस ने इस पोस्ट पर खूब प्रतिक्रिया दी और कई लोगों ने इसे सुकून देने वाला बताया. इससे पहले कैलाश खेर केदारनाथ धाम पहुंचे थे. वहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और मंदिर के सामने खड़े होकर अपना मशहूर भक्ति गीत 'बम लहरी' गाया था. उन्होंने इसका एक वीडियो भी साझा किया था. उस पोस्ट के साथ कैलाश खेर ने कैप्शन में लिखा था, 'महादेव का धाम, पूरे सारे काम. जय जय केदार.'
केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है. वहीं, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है. उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित ये दोनों मंदिर हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माने जाते हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
कैलाश खेर हाल ही में अपने नए गाने 'जोगी' को लेकर भी चर्चा में रहे. यह गाना आदि शंकराचार्य को समर्पित है. इस गाने को लेकर उन्होंने कहा था कि सदियों से संतों और ऋषियों ने जिस आध्यात्मिक भावना को महसूस किया, वही भावना इस संगीत में भी है. आदि शंकराचार्य का संदेश आज भी लोगों को सच और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है.
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