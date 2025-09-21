जुबिन गर्ग की मौत के बाद रोती-बिलखती रह गई पत्नी, इमोशनल VIDEO देखकर छलक आएंगे आंसू, हाथ जोड़कर बोलीं- ‘मेरे पति...’
Advertisement
trendingNow12930790
Hindi Newsबॉलीवुड

जुबिन गर्ग की मौत के बाद रोती-बिलखती रह गई पत्नी, इमोशनल VIDEO देखकर छलक आएंगे आंसू, हाथ जोड़कर बोलीं- ‘मेरे पति...’

Zubeen Garg Death: पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया. उनके निधन के बाद फैंस और उनका परिवार बुरी तरह से टूट गए हैं. इसी बीच उनकी पत्नी गरिमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोती-बिलखती नजर आ रही हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जुबिन गर्ग की मौत से बुरी तरह टूटी पत्नी
जुबिन गर्ग की मौत से बुरी तरह टूटी पत्नी

Zubeen Garg Wife Garima Saikia: पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग के अचानक निधन की खबर ने सबको हैरान कर दिया है. संगीत प्रेमियों और उनके फैंस के लिए ये खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है. 52 साल की उम्र में जुबीन हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए. उनका जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है. उनके निधन की खबर सुनते ही सोशल मीडिया और हर जगह लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग का एक बेहद इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति को याद करती और रोती-बिलखती नजर आ रही हैं. साथ ही वो सभी लोगों से अपील करती नजर आ रही हैं कि वे जुबीन के अंतिम संस्कार को शांतिपूर्ण ढंग से होने दें. गरिमा ने कहा कि जब जुबीन जिंदा थे, लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और जुबीन ने भी हमेशा अपने फैंस से उतना ही प्यार किया. उनका ये वीडियो किसी को भी इमोशनल कर दे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zubeen Garg (@zubeen.garg)

Add Zee News as a Preferred Source

मैनेजर के खिलाफ दर्ज की गई FIR

वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस समय उनके परिवार का पूरा सहयोग कर रहे हैं. असम पुलिस ने जुबीन के निधन मामले में जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महांता और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है. उनके खिलाफ साजिश, गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

दूसरे दिन चमकी दोनों जॉली की किस्मत, अपनी ही दो बड़ी फिल्मों को अक्षय ने दी मात, धांसू कमाई कर बटोरा इतना माल

मामले की जांच में लगी पुलिस 

पुलिस प्रशासन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबीन गर्ग असम के सबसे फेमस और सम्मानित सिंगर थे. वे अपनी गायकी और सांस्कृतिक योगदान के लिए पूरे देश में जाने जाते थे. शुक्रवार को वे सिंगापुर में एक फेस्टिवल कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने गए थे. फेस्टिवल का आयोजन श्यामकानु महांता ने किया था. अचानक उनके निधन की खबर ने आयोजकों और फैंस दोनों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो में गरिमा ने उनके मैनेजर को लेकर भी बात की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zubeen Garg (@zubeen.garg)

गरिमा ने मैनेजर सिद्धार्थ को बताया बेगुनाह

वीडियो में गरिमा ने कहा कि उनके पति के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके पुराने और भरोसेमंद साथी रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी एफआईआर वापस ले ली जाएं और मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए. गरिमा का ये इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उनकी भावनाओं को साझा कर रहे हैं. उन्होंने अपने पति की यादों और सम्मान के लिए इस अपील को बेहद सेंसिटिव तरीके से रखा. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि जुबीन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे. 

22 सितंबर को होगा अंतिम संस्कार 

इसी दौरान उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें तुरंत सीपीआर देकर सिंगापुर के जनरल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में कई कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 2:30 बजे उन्हें आईसीयू में मृत घोषित कर दिया गया. उनके फैंस और परिवार के लिए ये समय बहुत ही दुखद और चुनौतीपूर्ण है. बता दें, जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार 22 सितंबर को गुवाहाटी में होगा. उनके पार्थिव शरीर को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (सरुसजाई स्टेडियम) में रखा जाएगा, जहां आम लोग उन्हें अंतिम विदाई दे सकेंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Zubeen GargGarima Saikia

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
;