जुबिन गर्ग की मौत के बाद रोती-बिलखती रह गई पत्नी, इमोशनल VIDEO देखकर छलक आएंगे आंसू, हाथ जोड़कर बोलीं- ‘मेरे पति...’

Zubeen Garg Death: पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया. उनके निधन के बाद फैंस और उनका परिवार बुरी तरह से टूट गए हैं. इसी बीच उनकी पत्नी गरिमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोती-बिलखती नजर आ रही हैं.
Zubeen Garg Wife Garima Saikia: पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग के अचानक निधन की खबर ने सबको हैरान कर दिया है. संगीत प्रेमियों और उनके फैंस के लिए ये खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है. 52 साल की उम्र में जुबीन हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए. उनका जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है. उनके निधन की खबर सुनते ही सोशल मीडिया और हर जगह लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं.
इसी बीच सोशल मीडिया पर जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग का एक बेहद इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति को याद करती और रोती-बिलखती नजर आ रही हैं. साथ ही वो सभी लोगों से अपील करती नजर आ रही हैं कि वे जुबीन के अंतिम संस्कार को शांतिपूर्ण ढंग से होने दें. गरिमा ने कहा कि जब जुबीन जिंदा थे, लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और जुबीन ने भी हमेशा अपने फैंस से उतना ही प्यार किया. उनका ये वीडियो किसी को भी इमोशनल कर दे.
वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस समय उनके परिवार का पूरा सहयोग कर रहे हैं. असम पुलिस ने जुबीन के निधन मामले में जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महांता और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है. उनके खिलाफ साजिश, गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है.
पुलिस प्रशासन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबीन गर्ग असम के सबसे फेमस और सम्मानित सिंगर थे. वे अपनी गायकी और सांस्कृतिक योगदान के लिए पूरे देश में जाने जाते थे. शुक्रवार को वे सिंगापुर में एक फेस्टिवल कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने गए थे. फेस्टिवल का आयोजन श्यामकानु महांता ने किया था. अचानक उनके निधन की खबर ने आयोजकों और फैंस दोनों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो में गरिमा ने उनके मैनेजर को लेकर भी बात की.
वीडियो में गरिमा ने कहा कि उनके पति के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके पुराने और भरोसेमंद साथी रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी एफआईआर वापस ले ली जाएं और मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए. गरिमा का ये इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उनकी भावनाओं को साझा कर रहे हैं. उन्होंने अपने पति की यादों और सम्मान के लिए इस अपील को बेहद सेंसिटिव तरीके से रखा. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि जुबीन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे.
इसी दौरान उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें तुरंत सीपीआर देकर सिंगापुर के जनरल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में कई कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 2:30 बजे उन्हें आईसीयू में मृत घोषित कर दिया गया. उनके फैंस और परिवार के लिए ये समय बहुत ही दुखद और चुनौतीपूर्ण है. बता दें, जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार 22 सितंबर को गुवाहाटी में होगा. उनके पार्थिव शरीर को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (सरुसजाई स्टेडियम) में रखा जाएगा, जहां आम लोग उन्हें अंतिम विदाई दे सकेंगे.
