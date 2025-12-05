Advertisement
आखिर फिल्में साइन क्यों नहीं कर रहीं ऐश्वर्या राय? क्या है इनसिक्योरिटी का माजरा? बोलीं-आराध्या को पालने और अभिषेक संग...

Aishwarya Rai बीते 2 साल से स्क्रीन से गायब है.ऐसे में हाल ही में फिल्मों से दूरी को लेकर सवाल किया गया. जिसका जवाब अब बवाल मचा रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:32 PM IST
परिवार संग ऐश्वर्या
Aishwarya Rai on Bollywood Films: ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों 'सऊदी अरब रेड-सी फिल्म फेस्टिवल 2025' की वजह से सुर्खियों में है. इस फेस्टिवल में दुनियाभर के कई कलाकार शामिल हुए हैं जिसमें शिरकत करने एक्ट्रेस भी गईं. इस दौरान एक्ट्रेस से फिल्म ना करने और इनसिक्योरिटी को लेकर सवाल पूछा गया. जिसका जवाब तेजी से वायरल हो रहा है.

मैं आराध्या की देखभाल में...

ऐश्वर्या ने हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए मां बनने के बाद अपनी लाइफ में आए बदलावों पर बात की. हसीना ने कहा- 'मैं आराध्या की देखभाल में, अभिषेक के साथ रहने में इतनी ज्यादा बिजी रहती हूं कि अगर मैं कोई फिल्म साइन नहीं करती तो मुझे इससे इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी फील नहीं होती. ये मेरे लिए कभी भी इंस्पिरेशन की वजह नहीं होती.'

इनसिक्योरिटी की वजह से मेरे...
एक्ट्रेस ने आगे कहा- 'मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी असली पहचान है. इनसिक्योरिटी की वजह से मेरे फैसलों पर कभी भी असर नहीं होता. हालांकि कई आसपास की आवाजें आपके दिमाग में जरूर आ सकती हैं. हो सकता है कि आपकी च्वॉइस इससे इफेक्ट हो. लेकिन, इनमें से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.'

मेरे करियर के सारे फैसले...

अपने करियर को लेकर एक्ट्रेस ने कहा- 'मेरे करियर के सारे फैसले अनजाने में ही सही, लेकिन अब पीछे मुड़कर जब भी उसे देखती हूं  तो शुरू से ही मैंने ये दिखाया है. जब पैजेंट में आई थी तो लोग पूछते थे कि फिल्मों में मेरा बड़ा लॉन्च क्या होगा. मुझे याद है मणिरत्नम ने कहा था कि 'इरुवर' लॉन्च नहीं है एक फिल्म और एक कहानी है.'

आखिरी बार इस फिल्म में दिखीं
ऐश्वर्या ने कहा कि जब मैंने 'देवदास' की तो ऐसा लगा सब कुछ टॉप पर पहुंच गया. लोगों ने कहा कि इससे बड़ा क्या होगा. फिर मैंने 'चोखेर बाली' की. लगा कितनी खूबसूरत कहानी है ये. मैं अब तक के सफर में आप सभी की आभारी हूं. आप सबका प्यार मिला और सपोर्ट मिला.' आपको बता दें, ऐश्वर्या आखिरी बार  स्क्रीन पर Ponniyin Selvan: II में दिखी थी. ये मूवी साल 2023 में आई थी

Aishwarya Rai

