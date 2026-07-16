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बॉलीवुड के बाद अब पंजाबी फिल्मों में दिखेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दम, गिप्पी ग्रेवाल के प्रोजेक्ट से जुड़े; इस हसीना संग करेंगे डेब्यू!

Nawazuddin Siddiqui Punjabi Debut: बॉलीवुड के दमदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब पंजाबी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'सेक्रेड गेम्स' एक्टर सिद्दीकी गिप्पी ग्रेवाल के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म से पंजाबी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 16, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:12 AM IST
बॉलीवुड के बाद अब पंजाबी फिल्मों में दिखेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दम, गिप्पी ग्रेवाल के प्रोजेक्ट से जुड़े; इस हसीना संग करेंगे डेब्यू!
Image Credit: नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब पंजाबी फिल्मों में लगाएंगे तड़का

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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