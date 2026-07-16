/बॉलीवुड के बाद अब पंजाबी फिल्मों में दिखेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दम, गिप्पी ग्रेवाल के प्रोजेक्ट से जुड़े; इस हसीना संग करेंगे डेब्यू!

Nawazuddin Siddiqui Punjabi Film Debut: बॉलीवुड फिल्मों और ओटीटी पर अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अब हिंदी सिनेमा के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं. खबरों के मुताबिक, वो इस भाषा की एक फिल्म से डेब्यू करने वाले हैं और उनके अपोजिट 'एक दीवाने की दीवानीयत' एक्ट्रेस सोनम बाजवा नजर आने की चर्चा है.
हाल ही में आई 'वैरायटी इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को गिप्पी ग्रेवाल प्रोड्यूस कर रहे हैं. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है जब नवाजुद्दीन रीजनल सिनेमा में काम कर रहे हैं. वो पहले तेलुगु फिल्म 'सैंधव' और तमिल फिल्म 'पेट्टा' का हिस्सा भी रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक्टर रजनीकांत के साथ विलेन का किरदार निभाया था. इसके बाद साल 2018 में आई फिल्म 'तुम्बाड' के सीक्वल 'तुम्बाड 2' में भी नजर आएंगे.
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम हिंदी सिनेमा के उन कुछ चुनिंदा सितारों में शामिल है, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'बदलापुर', 'मांझी: द माउंटेन मैन', 'रईस', 'मंटो' और 'सेक्रेड गेम्स' जैसी सुपरहिट फिल्मों और वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग को फैंस ने काफी पसंद किया था.
हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में नजर आए थे. उसमें भी उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी. वहीं, आने वाले समय में नवाजुद्दीन 'तुम्बाड 2' में एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ लीड रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में 'ब्लाइंड बाबू' और 'पवन पुत्र भाईजान' जैसी फिल्में शामिल हैं.
वहीं, एक्ट्रेस सोनम बाजवा के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने साल 2013 में पंजाबी फिल्म 'बेस्ट ऑफ लक' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 'पंजाब 1984', 'सरदार जी' समेत कई फिल्मों में काम किया. अपनी शानदार एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर एक्ट्रेस ने पंजाबी सिनेमा में खास पहचान बनाई. अब सोनम बाजवा बॉलीवुड में भी काफी एक्टिव हैं. हाल ही में उन्होंने 'हाउसफुल 5', 'बागी 4', 'बॉर्डर 2' और 'एक दीवाने की दीवानीयत' जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है.