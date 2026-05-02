केदारनाथ धाम में कैलाश खेर ने छेड़ा 'बम लहरी', सुन भक्ति में डूबा हर भक्त; वीडियो हुआ वायरल

Kailash Kher Sing Bam Lehri: कैलाश खेर का केदारनाथ में गाया ‘बम लहरी’ इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. केदारनाथ मंदिर में उनकी आवाज सुनकर श्रद्धालु भावुक हो उठे और पूरा माहौल भक्ति में डूब गया.
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मशहूर सिंगर और पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर अपने हालिया आध्यात्मिक एल्बम 'जोगी' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच सिंगर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के सामने अपना मशहूर भजन 'बम लहरी' गाते नजर आ रहे हैं. उनकी सुरीली आवाज और भक्ति में डूबा अंदाज वहां मौजूद श्रद्धालुओं को भावुक कर देता है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कैलाश खेर ‘बम लहरी’ गाना शुरू करते हैं, पूरा मंदिर परिसर भक्ति के माहौल से भर जाता है. आसपास खड़े श्रद्धालु भी उनके साथ गुनगुनाने लगते हैं. कई लोग इस पल को अपने मोबाइल में कैद करते दिखाई देते हैं. कुछ भक्त तो इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं. यह नजारा हर किसी के दिल को छू लेने वाला है.
केदारनाथ धाम हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे पवित्र स्थान पर जब एक मशहूर गायक अपनी आवाज से भक्ति का माहौल बनाता है, तो उसका असर और भी गहरा हो जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं. यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'रूह को सुकून देने वाला'. वहीं, एक एनी यूजर ने लिखा, 'ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान शिव वहां मौजूद हों.' साथ ही फैंस कैलाश खेर की सादगी और उनकी भक्ति की भी जमकर तारीफ की है.
कैलाश खेर अपने अलग अंदाज और सूफी-भक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने गाए हैं जो सीधे दिल को छूते हैं. ‘बम लहरी’ भी उन्हीं में से एक है, जिसे सुनते ही शिव भक्ति का एहसास होता है. केदारनाथ में इस भजन को गाकर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि संगीत के जरिए भक्ति को कितनी खूबसूरती से व्यक्त किया जा सकता है.
इससे पहले सिंगर को बद्रीनाथ धाम में भी देखा गया था. यहां वह नारायण की भक्ति में रंगे दिखे. सिंगर फिलहाल धार्मिक यात्रा पर है और अपने पड़ाव की जर्नी को फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. बात अगर उनके नए एलबम सॉन्ग की करें तो भक्ति गीत में आदि शंकराचार्य के संन्यास से लेकर हिंदू शास्त्रार्थ, धर्म पुनर्जागरण और भारत के आध्यात्मिक क्षेत्रों की शक्ति को प्रभावी तरीके से शब्दों में पिरोकर लिखा गया है. भक्ति गीत सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.
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