Advertisement
trendingNow13159164
Hindi Newsबॉलीवुडमुझपर अटैक हुआ, लेकिन बचाया भी पाकिस्तानी ने, सोनू निगम ने कराची ब्लास्ट को किया याद; शेयर किया वीडियो

'मुझपर अटैक हुआ, लेकिन बचाया भी पाकिस्तानी ने', सोनू निगम ने कराची ब्लास्ट को किया याद; शेयर किया वीडियो

Sonu Nigam Video: सोनू निगम की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है. पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैंस हैं. एक बार सोनू पाकिस्तान में एक लाइव परफॉर्मेंस देने गए थे. सोनू जहां कॉन्सर्ट करने वाले थे, उसके सामने ही एक बम ब्लास्ट हुआ था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुझपर अटैक हुआ, लेकिन बचाया भी पाकिस्तानी ने', सोनू निगम ने कराची ब्लास्ट को किया याद; शेयर किया वीडियो

Sonu Nigam Video: सोनू निगम बॉलीवुड और इंडी पॉप के सबसे पॉपुलर सिंगर रहे हैं. उन्होंने अपनी आवाज से देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है. पाकिस्तान में भी उनकी खूब पॉपुलैरिटी रही है. एक बार सोनू पाकिस्तान में एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे. कराची के एक आर्मी एरिया में उनका कॉन्सर्ट होना था. इस कॉन्सर्ट में वह अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गए थे. इस कॉन्सर्ट से बिल्कुल पहले इवेंट वाली जगह पर एक बम ब्लास्ट हो गया था. जिस बस में वह फैमिली संग सफर कर रहे थे, उस बस के आगे भी एक कार में बम ब्लास्ट हुआ था.

मशहूर गायक सोनू निगम ने अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर की है. इसमें उन्होंने साल 2004 में कराची में हुए कॉन्सर्ट ब्लास्ट की डरावनी यादों को ताजा किया. बता दें कि यह घटना 10 अप्रैल 2004 की है, जब वह पाकिस्तान टूर पर थे और कराची में उनका लाइव कॉन्सर्ट आयोजित होने वाला था. इस छोटे से वीडियो में उस दिन की पूरी कहानी को एक छोटे डॉक्यूमेंट्री अंदाज में दिखाया गया है. बताया गया कि कॉन्सर्ट शुरू होने से कुछ समय पहले ही वेन्यू के पास एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत भी हो गई. इस घटना से वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया था. हालांकि, सुरक्षा बढ़ाने के बाद शो को रद्द नहीं किया गया और कॉन्सर्ट आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.

सोनू निगम ने री-शेयर किया वीडियो 

इस बम ब्लास्ट में बाल-बाल सिंगर की जान बची थी. इस घटना के बारे में वह पहले भी बता चुके हैं. अब उन्होंने एक रील रीशेयर की है. रील जिस शख्स ने पोस्ट की है उसका नाम अर्सलान खान है. इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस शख्स ने सोनू निगम की पाकिस्तान कॉन्सर्ट की कई रील्स शेयर की हैं. इस वीडियो में एक जगह फुरकान बताते हैं कि हर 10 अप्रैल को मैसेज आता था कि हम भाई हैं. मौत के मुंह से साथ में बचे. सेट ही उन्होंने बताया, सोनू ने कहा था, 'मुझपे अटैक यहां पर हुआ लेकिन बचाया भी पाकिस्तान ने.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ये भी पढ़ें: मीना कुमारी के वो क्लासिक गाने, जो आज भी हैं हर दिल की धड़कन, आज भी बार-बार सुनते हैं लोग

स्टेज पर पहुंच के सोनू बोले, 'मैं कोशिश करता हूं कि आपको एंटरटेन किया जाए. मैं ये कह के इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूं कि बहुत बदकिस्मत रहे हैं भारत और पाकिस्तान के लोग. जिन्हें इतना प्यार, इतने सालों से मिस कर रहे थे, चाहे इंडिया में हों या पाकिस्तान में. दुआ कीजिए कि हमारा ये प्यार हमेशा बढ़ता रहे.'

ब्लास्ट में हुई थी कई लोगों की मौत

वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने कैप्शन में लिखा, '10 अप्रैल में सिर्फ दस दिन बाकी हैं. कराची में 10 अप्रैल 2004 को सोनू भैया के टूर के दौरान क्या हुआ था, इस पर एक छोटी सी डॉक्युमेंट्री.' इसमें बताया गया है कि जहां सोनू निगम का प्रोग्राम होना था. उसके पास ही बम ब्लास्ट हो गया था. इसमें कई लोग मरे और घायल हुए थे. इस घटना के बाद भी सोनू ने परफॉर्म किया था.

कॉन्सर्ट में गाए थे सुपरहिट गाने

इसके बाद सोनू निगम ने कॉन्सर्ट में पाकिस्तान की जनता के सामने गाना गाया, 'क्या बेबसी है ये क्या हैं मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी हैं दूरियां.' इस पर उन्हें खूब तालियां और सीटियां मिलीं. सोनू ने अपने कई हिट गाने गाए.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Sonu Nigam

Trending news

भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर हाथों में हथियार थमाए गए; लोकसभा में बोले अमित शाह
amit shah
भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर हाथों में हथियार थमाए गए; लोकसभा में बोले अमित शाह
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
LPG
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
census 2026
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
Jammu and Kashmir weather update
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज