'मुझपर अटैक हुआ, लेकिन बचाया भी पाकिस्तानी ने', सोनू निगम ने कराची ब्लास्ट को किया याद; शेयर किया वीडियो

Sonu Nigam Video: सोनू निगम बॉलीवुड और इंडी पॉप के सबसे पॉपुलर सिंगर रहे हैं. उन्होंने अपनी आवाज से देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है. पाकिस्तान में भी उनकी खूब पॉपुलैरिटी रही है. एक बार सोनू पाकिस्तान में एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे. कराची के एक आर्मी एरिया में उनका कॉन्सर्ट होना था. इस कॉन्सर्ट में वह अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गए थे. इस कॉन्सर्ट से बिल्कुल पहले इवेंट वाली जगह पर एक बम ब्लास्ट हो गया था. जिस बस में वह फैमिली संग सफर कर रहे थे, उस बस के आगे भी एक कार में बम ब्लास्ट हुआ था.

मशहूर गायक सोनू निगम ने अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर की है. इसमें उन्होंने साल 2004 में कराची में हुए कॉन्सर्ट ब्लास्ट की डरावनी यादों को ताजा किया. बता दें कि यह घटना 10 अप्रैल 2004 की है, जब वह पाकिस्तान टूर पर थे और कराची में उनका लाइव कॉन्सर्ट आयोजित होने वाला था. इस छोटे से वीडियो में उस दिन की पूरी कहानी को एक छोटे डॉक्यूमेंट्री अंदाज में दिखाया गया है. बताया गया कि कॉन्सर्ट शुरू होने से कुछ समय पहले ही वेन्यू के पास एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत भी हो गई. इस घटना से वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया था. हालांकि, सुरक्षा बढ़ाने के बाद शो को रद्द नहीं किया गया और कॉन्सर्ट आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.

सोनू निगम ने री-शेयर किया वीडियो

इस बम ब्लास्ट में बाल-बाल सिंगर की जान बची थी. इस घटना के बारे में वह पहले भी बता चुके हैं. अब उन्होंने एक रील रीशेयर की है. रील जिस शख्स ने पोस्ट की है उसका नाम अर्सलान खान है. इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस शख्स ने सोनू निगम की पाकिस्तान कॉन्सर्ट की कई रील्स शेयर की हैं. इस वीडियो में एक जगह फुरकान बताते हैं कि हर 10 अप्रैल को मैसेज आता था कि हम भाई हैं. मौत के मुंह से साथ में बचे. सेट ही उन्होंने बताया, सोनू ने कहा था, 'मुझपे अटैक यहां पर हुआ लेकिन बचाया भी पाकिस्तान ने.'

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स्टेज पर पहुंच के सोनू बोले, 'मैं कोशिश करता हूं कि आपको एंटरटेन किया जाए. मैं ये कह के इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूं कि बहुत बदकिस्मत रहे हैं भारत और पाकिस्तान के लोग. जिन्हें इतना प्यार, इतने सालों से मिस कर रहे थे, चाहे इंडिया में हों या पाकिस्तान में. दुआ कीजिए कि हमारा ये प्यार हमेशा बढ़ता रहे.'

ब्लास्ट में हुई थी कई लोगों की मौत

वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने कैप्शन में लिखा, '10 अप्रैल में सिर्फ दस दिन बाकी हैं. कराची में 10 अप्रैल 2004 को सोनू भैया के टूर के दौरान क्या हुआ था, इस पर एक छोटी सी डॉक्युमेंट्री.' इसमें बताया गया है कि जहां सोनू निगम का प्रोग्राम होना था. उसके पास ही बम ब्लास्ट हो गया था. इसमें कई लोग मरे और घायल हुए थे. इस घटना के बाद भी सोनू ने परफॉर्म किया था.

कॉन्सर्ट में गाए थे सुपरहिट गाने

इसके बाद सोनू निगम ने कॉन्सर्ट में पाकिस्तान की जनता के सामने गाना गाया, 'क्या बेबसी है ये क्या हैं मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी हैं दूरियां.' इस पर उन्हें खूब तालियां और सीटियां मिलीं. सोनू ने अपने कई हिट गाने गाए.