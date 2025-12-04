मुंबई की प्रॉपर्टी ने भरी सोनू निगम की जेब, घर बैठे कमाएंगे 12 करोड़, ₹90 लाख मिला एडवांस; साइन की यह स्मार्ट डील

बॉलीवुड सेलेब्स अब सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट में निवेश करके भी मोटा पैसा कमा रहे हैं. मशहूर गायक सोनू निगम भी इस सूची में शामिल हो गए हैं. सोनू निगम ने मुंबई के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित व्यावसायिक केंद्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के पास अपनी एक बड़ी कमर्शियल यूनिट किराए पर दी है. इस प्रॉपर्टी से उन्हें हर महीने 19 लाख रुपये की आय होगी. पांच साल की अवधि में यह रकम बढ़कर लगभग 12.62 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी. यह सौदा मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इतनी बड़ी रकम पर किराए का समझौता कम ही देखने को मिलता है.

अपनी आवाज़ से करोड़ों लोगों का जीता दिल

सोनू निगम भारतीय संगीत जगत के उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ से करोड़ों लोगों का दिल जीता है. फिल्मों से लेकर एल्बम और लाइव कॉन्सर्ट तक, उन्होंने हर जगह अपनी पहचान बनाई है. अब वे रियल एस्टेट निवेश के जरिए भी सुर्खियों में हैं. मुंबई जैसे शहर में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहां इस तरह का सौदा उनके लिए लंबे समय तक स्थायी आय का जरिया बनेगा.

जानकारी के मुताबिक, सोनू निगम की यह प्रॉपर्टी मुंबई के एक प्रमुख इलाके में स्थित है. यहां व्यापारिक गतिविधियां काफी तेज़ रहती हैं और किराए की दरें भी ऊंची हैं. यही वजह है कि उनकी प्रॉपर्टी को इतनी बड़ी रकम पर किराए पर लिया गया है. इस सौदे से यह साफ हो गया है कि सोनू निगम न सिर्फ संगीत के क्षेत्र में बल्कि निवेश और वित्तीय समझ में भी काफी आगे हैं.

कमर्शियल प्रॉपर्टी का किराया

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई में कमर्शियल प्रॉपर्टी का किराया हमेशा ऊंचा रहता है. खासकर उन इलाकों में जहां व्यापारिक कंपनियों और दफ्तरों की मांग ज्यादा होती है. सोनू निगम की प्रॉपर्टी भी ऐसे ही इलाके में है, जिससे उन्हें हर महीने मोटी रकम मिलेगी. पांच साल की अवधि में यह सौदा उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

सोनू निगम ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं और वे लंबे समय से संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं. अब उनकी यह नई पहल दिखाती है कि वे अपने भविष्य को लेकर कितने सजग हैं. संगीत से मिली लोकप्रियता और कमाई को उन्होंने सही दिशा में निवेश किया है. यह कदम उनके प्रशंसकों के लिए भी प्रेरणा है कि कला और प्रतिभा के साथ-साथ वित्तीय समझ भी जरूरी है.

कुल मिलाकर, सोनू निगम का यह सौदा उनके जीवन का एक नया अध्याय है. जहां एक ओर वे अपनी आवाज़ से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे निवेश के जरिए आर्थिक मजबूती हासिल कर रहे हैं. आने वाले समय में यह सौदा उनके लिए स्थायी आय का बड़ा स्रोत बनेगा और यह दिखाता है कि कला और व्यापार का मेल भी सफल हो सकता है.