Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /लगातार मोबाइल देखने से हुई एक्ट्रेस की हालत खराब, फोन एडिक्शन ने पहुंचाया अस्पताल; अब लाखों देकर करवानी पड़ी सर्जरी

लगातार मोबाइल देखने से हुई एक्ट्रेस की हालत खराब, फोन एडिक्शन ने पहुंचाया अस्पताल; अब लाखों देकर करवानी पड़ी सर्जरी

साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस को फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना भारी पड़ गया है. लगातार मोबाइल देखने की आदत के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां इलाज के दौरान महंगी सर्जरी करवानी पड़ी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 13, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:09 PM IST
लगातार मोबाइल देखने से हुई एक्ट्रेस की हालत खराब, फोन एडिक्शन ने पहुंचाया अस्पताल; अब लाखों देकर करवानी पड़ी सर्जरी

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इमरान हाशमी का वही इंटेंस अंदाज फिर करेगा दिल पर वार; क्यों देखें 'आवारापन 2'?
2
3
4
5