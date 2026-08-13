/लगातार मोबाइल देखने से हुई एक्ट्रेस की हालत खराब, फोन एडिक्शन ने पहुंचाया अस्पताल; अब लाखों देकर करवानी पड़ी सर्जरी

आजकल मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है, जिसके बिना दिन अधूरा-सा लगता है. सुबह उठते ही फोन देखना, खाना खाते समय रील्स स्क्रॉल करना और खाली समय में गेम खेलना अब आम बात हो गई है. लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल चलाना सेहत पर भारी पड़ सकता है. साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस शकीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. फोन पर घंटों समय बिताने की आदत के चलते उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा और आखिरकार अस्पताल जाकर सर्जरी करवानी पड़ी.
शकीला ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक व्लॉग में अपनी परेशानी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें फोन पर गेम खेलने की ऐसी आदत हो गई थी कि वो बेड पर लेटकर लगातार चार-चार घंटे तक गेम खेलती रहती थीं.
इस दौरान वो सिर्फ चाय या कॉफी पीने के लिए उठती थीं. चाय खत्म होते ही उनका ध्यान फिर मोबाइल और गेम की तरफ चला जाता था. धीरे-धीरे गेमिंग के साथ रील्स और सोशल मीडिया पर समय बिताने की आदत भी बढ़ती चली गई. शकीला के मुताबिक, लंबे समय तक गलत तरीके से फोन इस्तेमाल करने का असर उनकी गर्दन पर पड़ा. घंटों एक ही पोजीशन में मोबाइल देखने की वजह से उनकी गर्दन की नसों से जुड़ी परेशानी बढ़ गई. हालत यहां तक पहुंच गई कि उन्हें ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ गई.
अपनी परेशानी बताते हुए एक्ट्रेस ने लोगों को सलाह दी कि फोन का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल चलाने से बचें. उनका कहना था कि एंटरटेनमेंट के लिए घंटों स्क्रीन देखने की आदत आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकती है. शकीला ने अपने व्लॉग में बताया कि उनकी सर्जरी चेन्नई के एक बड़े अस्पताल में हुई. ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उन्हें रिकवरी पूरी होने तक नेक कॉलर पहनने की सलाह दी.
एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि इस पूरी सर्जरी पर करीब 3 लाख रुपये खर्च हुए हैं. उन्होंने अपने बुरे एक्सपीरियंस से लोगों को समझाने की कोशिश की कि कुछ समय की लापरवाही बाद में दर्द और बड़े मेडिकल खर्च की वजह बन सकती है. शकीला ने अपने वीडियो में लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल तभी करें, जब उसकी सच में जरूरत हो. बेवजह वीडियो देखने, लगातार रील्स स्क्रॉल करने और घंटों गेम खेलने से बचना चाहिए.
उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को मजाकिया अंदाज में बताते हुए ये भी कहा कि लोग उनकी वीडियो भी न देखें, अगर वो उन्हें बेवजह स्क्रीन पर समय बिताने के लिए मजबूर करती है. उन्होंने कहा कि 'मोबाइल हमारे काम आना चाहिए, लेकिन हमें मोबाइल की आदत का गुलाम नहीं बनना चाहिए.'
शकीला के फिल्मी करियर की बात करें, तो उन्होंने साल 1995 में तमिल फिल्म ‘प्लेगर्ल्स’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म में सिल्क स्मिता भी नजर आई थीं. हालांकि, शकीला को असली पहचान साल 2000 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म ‘किन्नारा थुम्बिकल’ से मिली. इसके बाद, उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. आज अपनी हेल्थ से जुड़ा एक्सपीरियंस को शेयर करके शकीला ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है.