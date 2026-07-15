7 महीने के इंतजार के बाद रिलीज होगी थलापति विजय की 'जना नायकन', इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

तमिलनाडु के सीएम और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि ये विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म है, इसलिए फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इसी बीच मेकर ने फिल्म की भारत इमं रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है.
बता दें कि थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' लंबे वक्त से सीबीएफसी में अटकी हुई थी. लगभग सात महीने के इंतजार के बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है. फिल्म 23 जुलाई को भारत में रिलीज होने जा रही है. भारत में फिल्म 12 कट्स लगने के बाद सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि एक देश में विजय की ये फिल्म बिना किसी कट के रिलीज होगी और वहां फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिल रहा है.
वहीं, ये फिल्म यूके में बिना किसी कट के रिलीज होने वाली है. Ahimsa Entertainment ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री... सी. जोसेफ विजय की फिल्म जन नायकन यूके के सिनेमाघरों में 24 जुलाई को आ रही है बिना किसी कट के, 15-रेटेड. सारा एक्शन, सारा मास अपील, थलापति का सारा क्रेज़, ठीक वैसा ही जैसा इसे देखा जाना चाहिए था. बस एक आखिरी बार.'
बता दें कि थ्रिलर फिल्म 'जना नायकन' अभिनेता विजय के राजनीति में आने से पहले की आखिरी फिल्म है, जिसमें पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं. फिल्म में विजय की एंट्री के कुछ सीन्स को लीक कर दिया गया है, जिसमें अभिनेता सादे कपड़ों में बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं. माना जाता रहा है कि यह फिल्म का शुरूआती सीन है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.
बता दें कि यूके में जन नायकन को लेकर एडवांस बुकिंग भी शुरु हो चुकी है. मेकर्स ने बताया है कि एडवांस बुकिंग शुरू होने के एक घंटे में ही जन नायकन के हजारों टिकट बिक गए थे. यहां फिल्म को लेकर अलग ही दीवानगी देखने को मिल रही है. वहीं एशियन बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' ने अपनी एडवांस बुकिंग से ही यूके में अब तक 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर डाली है.'