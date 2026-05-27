इंडियन आइडल 16 से बाहर निकाले गए विशाल ददलानी? NEEt पेपर लीक विवाद पर किया था कमेंट; अब वीडियो पोस्ट कर तोड़ी चुप्पी

Vishal Dadlani On Indian Idol: सिंगर और कंपोजर विशाल ददलानी ने हाल ही में नीट-यूजी परीक्षा पर रिएक्ट किया था. इसके बाद खबर है कि सिंगर को इंडियन आइडल 16 से निकाल दिया गया है. अब इन खबरों पर सिंगर ने चुप्पी तोड़ी है.
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बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी इंडियन आइडल 16 जज कर रहे हैं. बीते दिनों सिंगर ने NEET पेपर लीक कंट्रोवर्सी पर अपनी राय रखी. इसके बाद अब खबर आई कि उन्हें इंडियन आइडल 16 से बाहर कर दिया गया है. अफवाहों के बीच विशाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके इस मामले पर स्थिति साफ कर दी है. जानें विशाल ने क्या कहा?
विशाल ने मंगलवार को अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने साफ किया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने अफवाहों का मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'याद रखें, ऑनलाइन दिखने वाली किसी भी चीज पर भरोसा न करें. बहुत सारा हेरफेर चल रहा है. सही के लिए लड़ते रहें और जो कहना जरूरी है, वो कहते रहें.' इस वीडियो में सिंगर को इंडियन आइडल के सेट पर रोने का नाटक करते हुए देखा गया. फिर वो जोर से हंसने लगे और बोले कि मैं यहीं हूं बेबी.'
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इस वीडियो के आने के बाद से ये साफ़ है कि विशाल ददलानी इंडियन आइडल से बाहर नहीं हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. आम यूजर्स के साथ कई सेलेब्स ने भी इस पर कमेंट किया है. इस वीडियो पर रघु ने लिखा, 'इस पोस्ट को बर्नऑल द्वारा स्पॉन्सर किया जाना चाहिए.' वहीं, स्टैंड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु ने फायर इमोजी पोस्ट किया.
बता दें कि बीते दिनों विशाल ने नीट पेपर के लीक होने पर कहा था, 'मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं अपना सपोर्ट स्टूडेंट को देना चाहता हूं. इस साल जो भी हुआ वो गलत हुआ और उससे भी ज्यादा गलत है कि किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और उससे ज्यादा खराब नेता लोग बोल रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी डील नहीं है.' इसमें उन्होंने आगे कहा, 'जिनके पास पावर है वो पढ़े-लिखे नहीं है. यह भारत को बर्बाद करने वाली बात है. अब आपको पसंद हो कि ना, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन ये सच है. प्लीज अगर पॉसिबल हो तो अच्छे लोगों को चुनें.'
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बता दें कि इंडियन आइडल शो 2004 से लगातार चल रहा है, अब तक इसके 15 सीजन आ चुके हैं. अब 16वां सीजन आ रहा है. पहले सीजन को अनु मलिक, सोनू निगम और फराह खान ने होस्ट किया था. वहीं विनर अभिजीत सावंत थे.
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