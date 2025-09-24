मौत से पहले ऐसी हो गई थी जुबीन गर्ग की हालत, एम्बुलेंस में छाती-दबाकर दिया जा रहा था CPR...सन्न कर देगा आखिरी पलों का VIDEO

Zubeen Garg Last Video: 52 साल के सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के सदमे में हर कोई है. इनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया है लेकिन इनके अपने अभी तक गम में आंसू बहा रहे हैं.उनके चेहरे का दर्द और आंख से लगातार टपकते आंसू अभी भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं कि जुबीन इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा चुके हैं. जुबीन की मौत के बाद उनका सिंगापुर से एक वीडियो आया था जिसमें वो स्विमिंग करने के लिए जाते नजर आए थे. वहीं, अब दो और वीडियो सामने आए हैं. जिसमें एक वीडियो सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से बोट तक पहुंचने का है और दूसरा मौत के आखिरी पलों का वीडियो.

पहला वीडियो...बोट तक पहुंचने की कोशिश

इस वीडियो में जुबीन बिना लाइफ जैकेट पहने हुए बोट की तरफ तैरते हुए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो पानी में तैरते वक्त काफी स्ट्रगल कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है उनकी सांस फूल रही है वो थक रहे हैं. हालांकि बैकग्राउंड में काफी आवाजे आ रही हैं जो उन्हें मोटीवेट करने के लिए हूटिंग भी कर रहे हैं. देखिए वायरल वीडियो...

दूसरा- मौत से पहले का वीडियो

इसके अलावा सोशल मीडिया पर सिंगापुर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है.इस वीडियो में जुबीन एम्बुलेस में लेटे नजर आ रहे हैं.लोग उनके चेस्ट को प्रेस कर रहे हैं.इस वीडियो को देख आपका दिल भी दहल जाएगा.

वीडियो देख गुस्से में फैंस

जहां एक ओर इस तरह के वीडियो लगातार आ रहे हैं तो वहीं सिंगर के फैंस इस तरह के वीडियो से गुस्से में आ गए हैं. उनका कहना है कि इस तरह के वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए.जुबीन गर्ग का 23 सितंबर को असम के कमरकुची गांव में हुआ. इनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. खास बात है कि जुबीन का अंतिम संस्कार करने से पहले दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ था. पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था. जबकि दूसरा असम में हुआ.