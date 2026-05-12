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Hindi Newsबॉलीवुड‘क्यों पिटने वाले काम करते हो...’ सोनू निगम के कॉन्सर्ट में मचा हंगामा! स्टेज पर फैन ने की ऐसी हरकत, VIDEO देखकर दंग रह गए लोग

‘क्यों पिटने वाले काम करते हो...’ सोनू निगम के कॉन्सर्ट में मचा हंगामा! स्टेज पर फैन ने की ऐसी हरकत, VIDEO देखकर दंग रह गए लोग

Sonu Nigam Concert: कोल्हापुर में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सोनू निगम के साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया. स्टेज पर पहुंचे एक फैन की हरकत के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया, लेकिन सिंगर ने जिस अंदाज में सिचुएशन संभाली, उसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 12, 2026, 02:15 PM IST
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Sonu Nigam Kolhapur Concert Incident
Sonu Nigam Kolhapur Concert Incident

Sonu Nigam Kolhapur Concert Incident: हाल ही में सिंगर सोनू निगम का एक लाइव कॉन्सर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. ये शो कोल्हापुर में हुआ था, जहां स्टेज पर अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया. सोनू निगम अपने गाने में पूरी तरह डूबे हुए थे, तभी एक फैन अचानक स्टेज पर चढ़ आया. वो सीधे सिंगर के पास पहुंच गया और उनके पैर छूने लगा. अचानक हुई इस घटना से कुछ पल के लिए सिंगर भी चौंक गए और गाना बीच में रोकना पड़ा. वहां मौजूद सिक्योरिटी टीम तुरंत हरकत में आई और फैन को हटाने लगी.

इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान सोनू निगम के रिएक्शन ने खींचा. आमतौर पर ऐसे हालात में लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सोनू निगम ने काफी शांति से मामला संभाला. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘वाह, शाबाश’. ये सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. सिक्योरिटी जब उस फैन को स्टेज से नीचे ले जा रही थी, तभी सोनू निगम ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने उस फैन को वापस बुलाया और ऐसा मौका दिया, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. यही वजह है कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अचानक स्टेज पर चढ़ गया फैन 

जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था कि स्टेज पर चढ़ने के बाद उस फैन को खुद गाने का मौका मिला. उसने सोनू निगम के मशहूर गाने ‘चोरी किया रे जिया’ की एक लाइन गाकर सुनाई. फैन की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो गए और माहौल हल्का-फुल्का बन गया. सोनू निगम भी उस समय हंसते और हैरानी भरे अंदाज में रिएक्ट करते नजर आए. हालांकि, ये घटना अचानक हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरे समय अपना धैर्य बनाए रखा. इसी वजह से लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है.

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सोनू निगम ने खुद शेयर किया ये VIDEO 

बाद में सोनू निगम ने इस घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने मजेदार, लेकिन गंभीर अंदाज में एक बात लिखी. उन्होंने कहा, ‘क्यों पिटने वाले काम करते हो ऑडियंस? इस बार तो बचा लिया, हर बार नहीं बचा पाऊंगा’. इसके साथ उन्होंने फेसपाम वाले इमोजी भी लगाए. सोनू निगम का ये पोस्ट भी लोगों के बीच तेजी से वायरल हो गया. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से स्थिति को संभाला, वह हर किसी के बस की बात नहीं है. उनके शांत स्वभाव की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो पर फैंस लगातार कर रहे कमेंट

सोनू निगम के शेयर किए गए इस वीडियो पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, ‘सिर्फ आप ही इस सिचुएशन को इतने अच्छे तरीके से संभाल सकते थे’. वहीं दूसरे फैन ने लिखा, ‘आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया सर और वो लड़का भी अच्छा गा रहा था’. एक और यूजर ने लिखा, ‘कमाल की बात ये थी कि आपने उसे गाने का मौका भी दिया’. कई लोगों ने कहा कि यही वजह है कि सोनू निगम आज भी लोगों के सबसे पसंदीदा सिंगर्स में शामिल हैं. लोगों को उनका शांत और जमीन से जुड़ा अंदाज काफी पसंद आया.

इस घटान ने सबको कर दिया हैरान 

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लाइव कॉन्सर्ट्स में सिक्योरिटी को लेकर भी काफी सारी बातें हो रही है. कई लोगों का कहना है कि फैंस को अपने पसंदीदा सितारों की इज्जत करनी चाहिए और ऐसी हरकतों से बचना चाहिए. हालांकि, इस बार मामला हंसी-मजाक में खत्म हो गया, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है. सोनू निगम ने जिस समझदारी और धैर्य से स्थिति को संभाला, उसने लोगों का दिल जीत लिया. यही वजह है कि उनका यह वीडियो इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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