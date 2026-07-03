/भारतीय पौराणिक कथाओं के लिए क्यों बेस्ट है एनीमेशन? 2400 करोड़ी फिल्म देने वाले राजामौली ने समझाया गणित

SS Rajamouli on Mythology Animation: भारतीय सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एस.एस. राजामौली का मानना है कि हमारे देश की पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं. ये असल में असीम कल्पनाओं, अनोखी शक्तियों और चमत्कारी दुनिया का एक बहुत बड़ा भंडार हैं. ‘रामायण’, ‘महाभारत’ और हमारे पुराणों में ऐसे यूनिक किरदार, जादुई जगहें और घटनाएं मौजूद हैं, जिन्हें असल जिंदगी की सीमाओं में पूरी तरह से पर्दे पर दिखाना आसान काम नहीं है. यही वजह है कि उनके मुताबिक, इन महान गाथाओं को लोगों के सामने पेश करने के लिए एनीमेशन सबसे बेहतर और असरदार तरीका है.
हमारी पौराणिक कथाओं में देवी-देवताओं, राक्षसों, चमत्कारी हथियारों (जिनको कठिन तपस्या कर भगवान से पाया गया) और आकाश में बसे अलग-अलग लोकों का बहुत ही बारीकी से जिक्र मिलता है. इन कहानियों में हवा में उड़ने वाले रथ, रूप बदलने वाले जादुई किरदार और बेहद खतरनाक युद्धों जैसी रोमांचक घटनाएं शामिल हैं. फिल्मों में इन सीन्स को असली जैसा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स की जरूरत पड़ती है. कई बार बड़ी से बड़ी तकनीक भी इंसान की सोच और कल्पना के लेवल तक नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में एनीमेशन सबसे बेस्ट तरीका है.
राजामौली कहते हैं कि एनीमेशन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें खुलकर काम करने की पूरी आजादी मिलती है. जब किसी कहानी में आसमान छूते पहाड़, समुद्र के बीचो-बीच बना सोने का शहर या बहुत सारे हाथों वाले भगवान को दिखाना हो, तब हकीकत की पाबंदियां क्रिएटिविटी को नहीं रोक पाती हैं. एनीमेशन के जरिए हर एक सीन को खुद से डिजाइन किया जा सकता है और हर एक फ्रेम को अपनी सोच के हिसाब से ढाला जा सकता ह और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इससे ऑडियंस को बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है, जैसी वे उम्मीद लगाकर थिएटर्स तक आते हैं.
आम फिल्मों में किसी पौराणिक किरदार को ऑडियंस के लिए भरोसेमंद बनाना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है. इसके लिए सही कलाकार को चुनना, उनका मेकअप, भारी-भरकम कपड़े और विजुअल इफेक्ट्स, इन सभी चीजों के बीच एक सही तालमेल बिठाना पड़ता है. इतनी मेहनत के बाद भी कई बार ऑडियंस को वे किरदार पूरी तरह से दिव्य या अलौकिक (डिवाइन या नेचुरल) महसूस नहीं हो पाते हैं. ऐसे में एनीमेशन इस मुश्किल को पूरी तरह खत्म कर देती है, क्योंकि इसमें किरदारों को ठीक वैसा ही रूप दिया जा सकता है जैसा ग्रंथों में लिखा है, जिससे लोगों किरदार को वैसा ही महसूस कर पाते हैं.
इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे फिल्म के बजट और पूरे काम पर बेहतरीन कंट्रोल रहता है. वैसे ‘रामायण’ या ‘महाभारत’ जैसी पौराणिक कहानियों पर फिल्म बनाने में काफी भारी भरकम खर्च आता है. इसके लिए बड़े-बड़े सेट लगाने पड़ते हैं और हजारों जूनियर कलाकारों की जरूरत होती है. हालांकि, डिजिटल तकनीक में शुरुआत में थोड़ा ज्यादा पैसा जरूर लगता है, लेकिन एक बार जब कंप्यूटर पर पूरी दुनिया तैयार हो जाती है, तो डायरेक्टर के लिए काम बहुत आसान हो जाता है. फिर न तो खराब मौसम की चिंता रहती है और न ही शूटिंग लोकेशन की कोई झंझट. एनीमेशन का सबसे बड़ा फायदा.
साथ ही इससे शूटिंग के दौरान आने वाली तमाम तरह की दिक्कत और परेशानियां खत्म हो जाती हैं. आजकल की यंग जनरेशन अब इसे सिर्फ छोटे बच्चों के एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं मानते हैं. जापानी एनीमे, हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्मों और नई वेब सीरीज ने ये साफ कर दिया है कि ये जरिया हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है. राजामौली का भी यही सोचना है कि अगर हमारी पुरानी कथाओं को नई तकनीक और शानदार कहानी के साथ पेश किया जाए, तो वे दुनिया भर की ऑडियंस को पसंद आएंगी. ये जरिया भारतीय कहानियों को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए एक मजबूत पुल का काम कर सकता है.
आज के दौर में तकनीक के जरिए हम अपनी संस्कृति को दुनिया के हर कोने तक आसानी से पहुंचा सकते हैं. सच तो ये है कि विदेश में रहने वाले लोग हमारे इतिहास और पौराणिक कहानियों से अभी भी काफी अनजान हैं. अगर हम इन दिलचस्प कहानियों को शानदार विजुअल्स और आसान भाषा में पेश करें, तो पूरी दुनिया इन्हें देखना पसंद करेगी. जिस तरह जापान ने अपने ‘एनीमे’ के जरिए अपनी संस्कृति और भाषा को घर-घर तक पहुंचा दिया, ठीक वैसे ही भारत भी अपनी महान गाथाओं को एक नई और मॉर्डन पहचान दे सकता है. ऐसा करने से हमारी पौराणिक कथाएं डिजिटल दौर में ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना सकेंगी.
राजामौली का मानना है कि फिल्मों में सिर्फ नई तकनीक का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है. असली बात तो ये है कि कहानी ऑडियंस के दिलों को कितनी गहराई से छूती है. उनके मुताबिक, हमारी पौराणिक कहानियों का असली जादू उनकी बड़ी सोच और प्रेरणा देने वाले किरदारों में छुपा है. जब इन महान कथाओं को बिना किसी पाबंदी या डर के बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, तो लोग उनसे इमोशनली जुड़ जाते हैं. यही वजह है कि वे इस तरह के सिनेमा को भारतीय फिल्मों का असली भविष्य मानते हैं. उनका ये नजरिया फिल्मों को सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी देता है.