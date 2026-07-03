Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /भारतीय पौराणिक कथाओं के लिए क्यों बेस्ट है एनीमेशन? 2400 करोड़ी फिल्म देने वाले राजामौली ने समझाया गणित

भारतीय पौराणिक कथाओं के लिए क्यों बेस्ट है एनीमेशन? 2400 करोड़ी फिल्म देने वाले राजामौली ने समझाया गणित

SS Rajamouli Mythology Animation: ‘बाहुबली’ और ‘आरआरआर’ जैसी शानदार फिल्मों से करोड़ों कमाने वाले फिल्म डायरेक्टर एस एस राजामौली का मानना है कि भारतीय पौराणिक कहानियों को लाइव-एक्शन फिल्मों में दिखाना बहुत मुश्किल है. उड़ने वाले रथ, दिव्य अस्त्र और उस दौर की दुनिया को बिना किसी पाबंदी के दिखाने के लिए एनीमेशन सबसे सही और असरदार जरिया बन सकता है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 03, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:24 AM IST
भारतीय पौराणिक कथाओं के लिए क्यों बेस्ट है एनीमेशन? 2400 करोड़ी फिल्म देने वाले राजामौली ने समझाया गणित
Image Credit: SS Rajamouli on Mythology Animation MoviesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली जल बोर्ड की चेतावनी! आप इन इलाकों में रहते हैं, तो अभी से पानी स्टोर कर लें
Delhi news33 min ago
2
India-Japan News in Hindi37 min ago
3
SS Rajamouli38 min ago
4
weather update1 hr ago
5
rashifal by ajay bhambi1 hr ago