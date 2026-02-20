53 साल की उम्र में इस बड़े एक्टर का निधन, ALS बीमारी से जूझते हुए छोड़ी दुनिया, दो बड़ी सीरीज से कमाई थी शोहरत

Eric Dane Death: ‘एनाटॉमी’ और ‘यूफोरिया’ में अपने काम के लिए फेमस हुए एक्टर एरिक डेन का 53 की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर एक साल पहले से एएलएस बीमारी से गुजर रहे थे.
Eric Dane Death: हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर सीरीज ‘ग्रेज एनाटॉमी’ और ‘यूफोरिया’ में अपनी भूमिका के लिए फेमस होने वाले एक्टर एक्टर एरिक डेन का गुरुवार, 19 फरवरी को 53 की उम्र में निधन हो गया. वो काफी लंबे समय से एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (ALS) नाम की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसे लू गेहरिग के नाम से भी जाना जाता है. खबरों के मुताबिक एक्टर ने एक साल पहले ही अपनी इस बीमारी का खुलासा किया था और तभी से वो इस बीमारी को लेकर अपने फैंस और लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे थे.
परिवार के साथ बिताए आखिरी पल
Gray's Anatomy' एक्टर के निधन की खबर उनके परिवार द्वारा दी गई, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘दुखी मन से हम आपको ये बता रहे हैं कि एरिक डेन का गुरुवार दोपहर ALS से जूझते हुए निधन हो गया. उन्होंने अपने आखिरी दिन अपने प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी रेबेका गेहार्ट और अपने बेटियों के साथ बिली और जॉर्जिया के साथ बिताए, जो कि उनके जीवन का अहम हिस्सा थे.’
इन किरदारों के लिए किए जाएंगे याद
एरिक डेन के निधन से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है, उन्हें Gray's Anatomy' में डॉ. मार्क ‘मैकस्टीमी’ स्लोन की भूमिका के लिए जाना जाता था. वहीं एचबीओ की फेमस 'Euphoria' में उनकी भूमिका को लोग आज तक याद करते हैं. वहीं ALS से जूझते हुए एक्टर एरिक डेन ने इस बीमारी को लेकर काफी जानकारी और खोज को इकट्ठा कर लोगों को जागरूक किया. वहीं उन्होंने इस बीमारी से लड़ रहे कई अन्य लोगों के लिए मदद मुहैया कराई.
