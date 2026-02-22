Advertisement
trendingNow13118369
Hindi Newsबॉलीवुडमौत के 1 दिन बाद वायरल हुआ एक्टर का फाइनल इंटरव्यू, 50 मिनट के एपिसोड में खोल दिए राज, बोले- ‘ये मेरे शरीर…’

मौत के 1 दिन बाद वायरल हुआ एक्टर का फाइनल इंटरव्यू, 50 मिनट के एपिसोड में खोल दिए राज, बोले- ‘ये मेरे शरीर…’

Eric Dane Final Interview: सीरीज ‘एनाटॉमी’ और ‘यूफोरिया’ स्टार एक्टर एरिक डेन का 53 की उम्र में 19 फरवरी को निधन हो गया था. वहीं एक्टर के निधन के बाद उनका इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के शो ‘Famous Last Words’ पर स्ट्रीम हो रहा है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत के 1 दिन बाद वायरल हुआ एक्टर का फाइनल इंटरव्यू, 50 मिनट के एपिसोड में खोल दिए राज, बोले- ‘ये मेरे शरीर…’

एक्टर एरिक डेन हॉलीवुड के जाने-माने कलाकार हैं वो पॉपुलर सीरीज ‘ग्रेज एनाटॉमी’ और ‘यूफोरिया’ में अपनी भूमिका के लिए दुनियाभर में फेमस हुए थे. एरिक डेन का गुरुवार, 19 फरवरी को 53 की उम्र में निधन हो गया. वो काफी लंबे समय से एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (ALS) नाम की बीमारी से जूझ रहे थे, जो कि लू गेहरिग के नाम से भी जानी जाती है. एरिक ने एक साल पहले ही अपनी इस बीमारी का खुलासा किया था और तब से वो अपने फैंस और लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे थे. वहीं एरिक के निधन के बाद उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के शो ‘Famous Last Words Featuring Eric Dane’s Final Interview’ पर स्ट्रीम किया जा रहा है. 

एरिक रिवील की अपनी लाइफ स्टोरी 
नेटफ्लिक्स के शो ‘Famous Last Words’ ने हाल ही में एक नया एपिसोड जारी किया है, जिसमें एक्टर एरिक डेन का लास्ट इंटरव्यू शामिल है. इस इंटरव्यू के दौरान एरिक ने दिल की बातों को खोलते हुए अपनी लाइफ, कल्चर, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स, सुसाइड से अपने फादर को खो देने के शॉक और अपनी पत्नी रेबेका से सेपरेशन के बारे में बताया है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

एरिक ने बेटियों से सीखे 4 सबक
‘ग्रेज एनाटॉमी’ एक्टर ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी ALS बीमारी के चलते पूरी लाइफ फ्लेक्सिबिली और सॉलिडिटी से गोल को पाने की क्वालिटी से फाइट की है. एरिक ने इमोशनल होते हुए आगे अपनी बेटियों द्वारा सीखे गए चार सबक का भी जिक्र किया है. जिसमें अपने सपनों के लिए सच में लड़ाई लड़ने, आज में जीने और बीते कल में उलझे ना रहने के बारे में बताया है.

50 मिनट में बताई अपनी लाइफ जर्नी
एरिक ने आगे बताया कि वो अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो ALS की बीमारी से जूझ रहे हैं. एक्टर ने कहा, ‘ये मेरे शरीर को कमजोर कर सकता है, लेकिन ये मेरी आत्मा को तोड़ नहीं सकता.’ नेटफ्लिक्स के इस 50 मिनट के एपिसोड में लोगों को एक ऐसे शख्स की स्टोरी देखने को मिल रही है, जो ब्रेव, काइंड, सेंसिटिव और फनी था. आपको बता दे इस एपिसोड को 20 फरवरी, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Eric Dane's Final InterviewnetflixGrey's Anatomyeuphoria

Trending news

कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
Punjab news
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
Punjab
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
India Brazil Ties
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा