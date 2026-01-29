Advertisement
trendingNow13090697
Hindi Newsबॉलीवुडजॉन अब्राहम को देख शॉक्ड हुए फैंस, पहचानना भी हुआ मुश्किल; नेटिजन बोले-ऐसा क्या हो गया

जॉन अब्राहम को देख शॉक्ड हुए फैंस, पहचानना भी हुआ मुश्किल; नेटिजन बोले-ऐसा क्या हो गया

John Abraham Shocking Transformation: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की एक फोटो हाल ही में काफी चर्चा में है. फैंस उनका बदला हुआ लुक देखकर हैरान हैं. क्रू मेंबर ने सोशल मीडिया पर जॉन की एक क्लीन शेव और नए हेयरस्टाइल वाली फोटो शेयर की है जिसमें वो काफी पतले दिख रहे हैं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जॉन अब्राहम को देख शॉक्ड हुए फैंस, पहचानना भी हुआ मुश्किल; नेटिजन बोले-ऐसा क्या हो गया

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम के बदले हुए लुक से फैंस को चौंका दिया है. दरअसल, एक्टर अक्सर दाढ़ी और रफ-टफ अंदाज में नजर आते हैं. लेकिन इस बार जॉन क्लीन-शेव अवतार में सामने आए. उनका ये लुक देखकर सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. उनका यह लुक इतना अलग था कि कई लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए, वहीं कुछ फैंस उनकी सेहत को लेकर भी चिंतित हो गए. जॉन की कुछ ताजा तस्वीरें, जिनमें वह अपनी टीम के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गईं. 

जॉन अब्राहम को देख शॉक्ड हुए फैंस

इन तस्वीरों तस्वीरों में जॉन एक सिंपल ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान है और उनका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा रिलैक्स्ड नजर आ रहा है. उनका पूरी तरह शेव किया हुआ चेहरा, सॉल्ट-एंड-पेपर बाल और नेचुरल लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक तस्वीर में जॉन अपनी टीम के सदस्यों का हाथ थामे हुए भी दिखाई देते हैं, जो उनके सॉफ्ट साइड को दर्शाता है. इस नए लुक ने सोशल मीडिया पर अटकलों की बाढ़ ला दी. किसी ने इसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बताया तो किसी ने हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर जॉन के इस बदलाव की वजह क्या है. कई यूजर्स ने यह भी कयास लगाए कि शायद यह किसी आने वाली फिल्म के किरदार के लिए किया गया मेकओवर हो.

Add Zee News as a Preferred Source

जॉन अब्राहम के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

इसके अलावा जॉन हाल ही में गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में भी नजर आए, जहां उन्होंने डॉक्यूमेंट्री 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' का ऑफिशियल टीजर लॉन्च किया, जिसे वह सपोर्ट कर रहे हैं. वहीं, रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि जॉन पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश मारिया की बायोपिक का हिस्सा बन सकते हैं. इसके साथ ही 'फोर्स 3' को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, हालांकि जॉन अब्राहम ने फिलहाल अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actor John Abraham

Trending news

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत