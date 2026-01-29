जॉन अब्राहम को देख शॉक्ड हुए फैंस, पहचानना भी हुआ मुश्किल; नेटिजन बोले-ऐसा क्या हो गया

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम के बदले हुए लुक से फैंस को चौंका दिया है. दरअसल, एक्टर अक्सर दाढ़ी और रफ-टफ अंदाज में नजर आते हैं. लेकिन इस बार जॉन क्लीन-शेव अवतार में सामने आए. उनका ये लुक देखकर सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. उनका यह लुक इतना अलग था कि कई लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए, वहीं कुछ फैंस उनकी सेहत को लेकर भी चिंतित हो गए. जॉन की कुछ ताजा तस्वीरें, जिनमें वह अपनी टीम के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गईं.

जॉन अब्राहम को देख शॉक्ड हुए फैंस

इन तस्वीरों तस्वीरों में जॉन एक सिंपल ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान है और उनका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा रिलैक्स्ड नजर आ रहा है. उनका पूरी तरह शेव किया हुआ चेहरा, सॉल्ट-एंड-पेपर बाल और नेचुरल लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक तस्वीर में जॉन अपनी टीम के सदस्यों का हाथ थामे हुए भी दिखाई देते हैं, जो उनके सॉफ्ट साइड को दर्शाता है. इस नए लुक ने सोशल मीडिया पर अटकलों की बाढ़ ला दी. किसी ने इसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बताया तो किसी ने हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर जॉन के इस बदलाव की वजह क्या है. कई यूजर्स ने यह भी कयास लगाए कि शायद यह किसी आने वाली फिल्म के किरदार के लिए किया गया मेकओवर हो.

जॉन अब्राहम के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

इसके अलावा जॉन हाल ही में गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में भी नजर आए, जहां उन्होंने डॉक्यूमेंट्री 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' का ऑफिशियल टीजर लॉन्च किया, जिसे वह सपोर्ट कर रहे हैं. वहीं, रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि जॉन पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश मारिया की बायोपिक का हिस्सा बन सकते हैं. इसके साथ ही 'फोर्स 3' को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, हालांकि जॉन अब्राहम ने फिलहाल अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.